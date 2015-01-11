Для озерского катка хватит снега и мороза

В понедельник на аппаратном совещании глава округа дал поручение ускорить работу по ремонту сетей наружного освещения на ул. Набережной, также Евгений Щербаков обратил внимание на то, что открытие катка на стадионе «Труд» должно состояться в ближайшее время.

В начале аппаратного совещания Евгений Щербаков подвёл итоги ликвидации аварии на теплосети в жилом доме, расположенном на территории санаторно-лесной школы им. Ю. Гагарина. Несмотря на то, что данная ситуация находилась в зоне ответственности товарищества собственников жилья этого дома, специалисты администрации совместно с работниками лесной школы оперативно подключились к решению данной проблемы, и на время ремонтных работ жителям дома была оказана необходимая помощь.

– Авария произошла вечером 7 декабря в четверг, – подчеркнул в ходе своего доклада заместитель главы округа Олег Ланге. – В пятницу 8 декабря утром главой округа была создана оперативная группа, в которую вошли специалисты администрации округа и МКУ «Управления капитального строительства», в 8 часов утра они были на месте аварии. Сразу были определены причина и объём ремонтных работ, к которым подключились специалисты санаторно-лесной школы. Вечером 8 декабря теплоснабжение жилого дома было восстановлено. На время ремонта жители были обеспечены питьевой водой.

Следующий вопрос, который Евгений Щербаков адресовал директору МКУ «УКС» Дмитрию Куваеву, был связан с ремонтом сетей наружного освещения на ул. Набережной:

– Жители микрорайона обращаются с просьбой ускорить проведение ремонтных работ, поскольку на улице и утром, и вечером в настоящее время сейчас темно, и отсутствие освещения осложняет обстановку.

– На сегодняшний день на ул. Набережной демонтированы все осветительные опоры в количестве 45 штук, – пояснил директор МКУ «УКС» Дмитрий Куваев. – На этой неделе подрядчик приступает к бетонированию оснований под новые опоры, которые уже закуплены и доставлены в город. Озабоченность жителей понятна, поэтому вопрос о сокращении сроков с подрядчиком мы обсудим и постараемся найти выход из сложившейся ситуации.

В ходе совещания особое внимание Евгений Щербаков обратил на открытие большого городского катка, который в этом году будет расположен на стадионе «Труд» в Парке культуры и отдыха. По информации начальника управления по физической культуре и спорту администрации Артура Гаврилова, каток будет открыт в ближайшее время. Как и планировалось, на стадионе «Труд» будут оборудованы раздевалки и комфортный спуск от административного здания на лёд.

– Работа по обустройству катка проводилась ежедневно, – отметил Артур Гаврилов. – Не хватало только достаточно низкой температуры воздуха и снега. Сейчас наконец выпал снег и установилась морозная погода, мы приложим все силы, чтобы к концу этой недели каток был запущен.

Кроме того, Евгений Щербаков дал поручение начальнику управления по физической культуре и спорту и директору МП «УАТ» Александру Лазуткину совместно проработать вопрос по организации дополнительных рейсов общественного транспорта, чтобы жители города могли добраться до парка. Александр Лазуткин сообщил, что на предприятии этот вопрос был проработан, и с этой целью будет продлён маршрут №5, который будет доезжать до новой набережной в начале пр. Победы. Информация о графике этих рейсов будет сообщена дополнительно.

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За работами по подготовке ледовой поверхности на стадионе "Труд" можно наблюдать онлайн на сайте Озёрск.ру.