Сотрудниками полиции Челябинской области проводятся мероприятия по изъятию контрафактной незамерзающей омывающей жидкости для стёкол автомобиля

Всего за 7 дней декабря проведено 638 проверочных мероприятий, из незаконного оборота изъято 18 276 литров незамерзающей жидкости с признаками контрафактности.

Как сообщалось ранее, сотрудниками полиции ГУ МВД России по Челябинской области в Красноармейском районе пресечена незаконная деятельность нелегального цеха по производству контрафактной омывающей жидкости. Из незаконного оборота изъято около 300 000 литров незамерзающей жидкости для стёкол автомобиля, в состав которой, по заключению экспертизы, входит метиловый спирт в концентрации от 13% до 95%. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также сотрудниками Главного управления в городе Челябинске на территории одного из крупных торговых центров в Курчатовском районе изъято свыше 4 600 литров стеклоомывающей жидкости, в которой содержалось, согласно экспертизе, 20% метилового спирта. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

В городе Магнитогорске сотрудниками полиции обнаружено и изъято около 2 000 литров контрафактной омывающей жидкости. Все образцы изъятой продукции направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Челябинской области для проведения исследования на наличие смертельно-опасных веществ, в том числе метилового спирта. В случае установления наличия метилового спирта, запрещенного для использования в омывающих жидкостях на территории Российской Федерации в связи с высокой токсичностью, аналогичная продукция подлежит изъятию и уничтожению.

Всего за период с 1 по 07 декабря 2017 года проведено 638 проверочных мероприятий, из незаконного оборота изъято 18 276 литров незамерзающей жидкости с признаками контрафактности. Изъятая продукция для проведения исследования направлена в ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области.

В целях снижения степени криминализации сферы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в целях пресечения фактов производства и реализации спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, сотрудниками полиции Челябинской области проводится систематическая и целенаправленная работа по выявлению и пресечению противоправных деяний в данной сфере.

Сотрудники полиции предупреждают, что приобретать незамерзающие жидкости необходимо только в установленных торговых точках, которые по требованию обязаны предъявить сертификат на данную продукцию. Использование метилового спирта для производства незамерзающей жидкости на территории Российской Федерации категорически запрещено, в связи с его опасностью для жизни и здоровья граждан.

Метанол – наиболее токсичное соединение среди всех спиртов. Он окисляется в организме человека значительно медленнее, чем этиловый спирт, и в ходе его окисления образуются различные ядовитые вещества.

Врачи предупреждают о том, что метанол является сильным ядом преимущественно для нервного и сердечно-сосудистого действия. «На самом деле смертельная доза для человека – это 100 мл. То есть от 15 мл до 30 мл употребления метилового спирта достаточно для того, чтобы человек навсегда потерял зрение. Сейчас участились случаи употребления метанола не только внутрь, но и вдыхания паров метилового спирта (метанола, древесного спирта) для того, чтобы получить признаки отравления», - рассказал Дмитрий Альтман, член Общественного совета при ГУ МВД России Челябинской области, главный врач ЧОКБ, председатель Медицинской палаты Челябинской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Штерк Ольга Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области

Альтман Дмитрий, член Общественного совета при ГУ МВД России Челябинской области, главный врач ЧОКБ