Свет и тепло рук человеческих в выставочном зале

В Центральной городской библиотеке состоялось открытие выставки работ художников из Озерска, Екатеринбурга и Челябинска.

10 декабря в выставочном зале художники-участники представили на открытии свои новые работы. Подобные выставки в конце года, объединяющие непохожих и самобытных авторов, стали уже доброй традицией. Экспозиция недаром называется «Палитра жизни» - каждая из работ является маленьким рассказом из жизни художника, каждое произведение выражает творческую индивидуальность создателя, его личный стиль.

В выставке приняли участие 13 авторов:

Ирина Окунева, преподаватель ИЗО, и на пенсии продолжающая заниматься творчеством. Работы Ирины – живопись, графика и текстильные куклы пронизаны светом и ощущением радости бытия.

Зоя Серикова, наша землячка, озерчанка, живущая в Челябинске привезла уникальные картины из кожи. Зоя «пишет» свои картины из старых ремней, перчаток, сумок, курток. Каким образом, казалось бы, из бросового материала рождается произведение искусства? Об этом гости узнали на открытии выставки.

Дмитрий Посадский – разноплановый художник и скульптор, представил живописную работу и фотографии своих произведений из металла, которые завоевали призовые места на международных арт-фестивалях в Екатеринбурге и Сургуте.

Озерчанки Елена Макарова и Ольга Сухорученкова – авторы нежных и жизнерадостных работ в технике «батик».

У Людмилы Маюровой, преподавателя Детской художественной школы, - картины и роспись по керамике. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, изображенный на одной из работ Людмилы, заставляет надолго задержаться взглядом на этой работе в технике пастель.

Елена Сысоева – автор кукол, от изысканности которых, по мнению одного из посетителей, «трепещет душа».

Григорий Пермяков - «мастер-золотые руки», известный не только в Озерске и в области, но и по всей России своими неповторимыми работами – резьбой по дереву.

Светлана Кузина – создатель новогодних шаров из ткани, пенопласта и атласных лент.

Дебютанты - художники, впервые принявшие участие в городской выставке – мама и дочь, Галина и Евгения Смирновы. Галина представила свои работы, написанные пастелью и навеянные поездкой в Крым, у Евгении – чудные акварельные работы и картины в технике «батик». Евгения живет в Екатеринбурге и преподает в Детско-юношеском центре «Вариант».

Ярослав Савка, ветеран ФГУП ПО «Маяк», впервые участвует в выставке, но его работы (натюрморты и пейзажи) точно никого не оставили равнодушным.

Олег Кочуров – живет в Екатеринбурге, подполковник полиции, в часы отдыха занимается живописью и связи с родным Озерском не теряет. Его работы выполнены маслом.

На открытии экспозиции у многочисленных гостей была возможность познакомиться с художниками, узнать об интересных моментах из творческой жизни участников, услышать об истории создания работ, пообщаться с мастерами в приятной непринужденной обстановке и ощутить предновогоднее настроение.

Н. М. Колянова, заведующая отделом искусств ЦГБ, организатор выставки: «В произведениях всех художников бурлит магнетическая энергия, заставляющая радоваться жизни, восхищаться творением рук человеческих, наслаждаться яркими красками и цветовыми решениями. Именно то, чего зачастую не хватает зимой. Экспозиция получилась разноплановая, но одновременно гармоничная, светлая и теплая».

Работа выставки продлится до 29 декабря. Вход свободный. Справки по тел. 2-30-78.

Информация и фото предоставлены Центральной городской библиотекой

http://www.ozerskadm.ru