Глава региона поощрил озерского добровольца

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил стипендии талантливой молодежи региона, в том числе члену Общественной молодежной палаты Озерского городского округа Никите Наумкову.

Награждение состоялось 7 декабря на ежегодной молодежной ассамблее.

- В Челябинской области и нашей стране многое делается в интересах молодежи. С очень важной инициативой выступил президент России Владимир Владимирович Путин. Он не только подтвердил свое намерение участвовать в выборах Президента России, но и объявил 2018 год Годом добровольца. Для меня доброволец – это человек, способный сделать то, на что другие пойти не готовы. Приятно видеть в зале таких людей, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона вручил губернаторские стипендии пяти лучшим представителям талантливой молодежи Челябинской области. Их получили педагог из Красноармейского района Андрей Китайгора, член общественной молодежной палаты Озерского городского округа Никита Наумков, преподаватель из Магнитогорска Наталья Новоселова, победитель конкурса «Ученик года 2017» в Челябинской области Андрей Чернышов и организатор I SMM-форума «СуперМеМ» Сергей Шпарик.

Всего более ста южноуральцев в возрасте от 14 до 30 лет отмечены за достижения в науке, культуре, творчестве, спорте и общественной деятельности. 65 представителей региона награждены ежегодной стипендией губернатора Челябинской области для поддержки талантливых школьников, студентов и молодых специалистов.

Важной частью ассамблеи стало вручение премии имени В.П. Поляничко, а также благодарственных писем в таких номинациях, как развитие волонтерского движения и молодежной политики в муниципальных образованиях; за реализацию проекта «Академия лидерства»; лучшим молодым медиаспециалистам; за вклад в развитие общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Для справки: Поддержку в виде единовременной стипендии губернатора может получить любой молодой человек, в возрасте от 14 до 30 лет, принимающий активное участие в деятельности общественных молодежных организаций, творческих коллективов, ведущий работу по формированию у молодежи созидательной жизненной позиции; имеющий высокие достижения в области науки, культуры, социально значимой деятельности, профессионального мастерства, художественного творчества и любительского спорта может быть выдвинут на соискание данной награды.

По материалам сайта gubernator74.ru

http://www.ozerskadm.ru