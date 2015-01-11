Разброс температур в Челябинской области утром 13 декабря составил 23 градуса – в различных населенных пунктах региона столбики термометров показывали от минус двух до минус 26, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные сайта «Расписание погоды».

Так, самой теплой точкой на Южном Урале сегодня стал город Карталы, здесь в шесть утра было минус 2 градуса. Наиболее низкая температура воздуха зафиксирована в Верхнеуральском районе – минус 26; 25 мороза было утром в Миассе и Снежинске. В большинстве районов столбики термометров показывали около 17-18 со знаком «минус».

В Челябинске – минус 16, которые благодаря высокой влажности (82%) ощущаются, как полновесные 23 мороза, ясно, очень высокое атмосферное давление (755 мм рт. ст.), тихий, 1 м/с, южный ветер. Напомним, до вечера среды в городе действует режим НМУ первой степени опасности.

Занятия в школах проводятся в обычном режиме.

Напомним, уроки отменяются при следующих погодных условиях:

- 1-4 классы при минус 25 с ветром 1-4 м/с или 25-27 без ветра;

- до 7 класса при минус 25 с ветром от 5 м/с, 26-27 с ветром 1-4 м/с или 28-29 без ветра;

- до 9 класса при минус 26-27 с ветром от 5 м/с, 28-29 с ветром 1-4 м/с или 30 без ветра;

- до 11 класса при минус 28-29 с ветром от 5 м/с, 30 с ветром 1-4 м/с или при минус 31 и ниже.

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