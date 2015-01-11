Несовершеннолетняя девочка пострадала после наезда УАЗа в Миассе

Накануне, 12 декабря, на Динамовском шоссе в Миассе произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода. 17-летний подросток стал жертвой аварии. Девочку в вечернее время на «зебре» сбил УАЗ, за рулем которого находился пенсионер. В результате пешеход получил травмы.



12 декабря в 17:40 на Динамовском шоссе возле дома № 1А водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем УАЗ-31514, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2000 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо, по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

Отметим, что сейчас причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.

Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/vaz-devoshka/