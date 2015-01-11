С 1 января 2018 года индексируется на 4% размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан

С 01.01.2018 индексируется на 4% размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан.
Размер ежемесячной денежной выплаты составит:
ветеранам труда
1133 руб. - гражданам, не пользующимся услугами местной телефонной связи;
1298 руб. - гражданам, пользующимся услугами местной телефонной связи;
жертвам политических репрессий - 1415 руб.
сельским специалистам - 1298 руб.
многодетным семьям (ЖКУ) - 1213 руб.
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа
Ключевые теги: увеличение размера выплат.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать