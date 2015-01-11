С 1 января 2018 года индексируется на 4% размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан

С 01.01.2018 индексируется на 4% размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан. Размер ежемесячной денежной выплаты составит: ветеранам труда 1133 руб. - гражданам, не пользующимся услугами местной телефонной связи; 1298 руб. - гражданам, пользующимся услугами местной телефонной связи; жертвам политических репрессий - 1415 руб. сельским специалистам - 1298 руб. многодетным семьям (ЖКУ) - 1213 руб. Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

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