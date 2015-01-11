В 2017 году компьютерной, финансовой и правовой грамотности обучились более 4 тысяч пенсионеров

Обучение пенсионеров прошло в учреждениях социального обслуживания, образования, культуры и других организациях Челябинской области. «Для того, чтобы люди старшего поколения имели возможность участвовать во всех сферах жизни общества, идти в ногу со временем, мы большую роль отводим предоставлению им образовательных услуг. Полученные знания позволяют пенсионерам сохранять независимость и автономность, – пояснила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – В 2018 году будет продолжена практика обучения южноуральцев старшего поколения основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности, в том числе работе с порталом госуслуг и с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства. Для увеличения охвата желающих обучиться этим дисциплинам, в том числе для проживающих в отдаленной сельской местности, планируем организовать дистанционные курсы». Также министр уточнила, что всего в 2017 году 2 тысячи 800 человек обучились компьютерной и 423 южноуральца правовой грамотности, 805 пенсионеров посетили лекции по финансам. При поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в регионе разработан комплекс мер для того, чтобы люди старшего поколения чувствовали себя более комфортно и уверенно. Продолжают свою работу учреждения социального обслуживания, сохраняются и внедряются новые формы обслуживания пожилых граждан. С 2016 года заработала новая стационарозамещающая технология – приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. В Челябинской области на сегодняшний день создано 36 приемных семьей. На базе комплексных центров социального обслуживания населения работают клубы по социальному туризму, граждане пожилого возраста активно посещают тренажерные залы, осваивают скандинавскую ходьбу, творческие клубы и мастерские.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-2017-godu-kompyuternoy-finansovoy-i-pravovoy-gramotnosti-obuchilis-bolee-4-tysyach-42262