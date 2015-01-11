40 дней без Ворошилова

У Бориса Гребенщикова в свое время появились такие строчки: «Ты чувствуешь сквозняк оттого, Что это место свободно?» Золотые слова….

Действительно, это ведь только в обществе советской статистики можно было сказать: «У нас незаменимых нет!». В нормальном человеческом обществе каждый человек – незаменим.

Незаметно прошло 40 дней, как озерчане, так или иначе связанные с творчеством, чувствуют этот сквозняк от ухода Владимира Тимофеевича ВОРОШИЛОВА.

Владимир Тимофеевич начал работу на ФГУП «ПО «Маяк» в 1956 году. Успел «хлебнуть» ликвидаторских хлопот 1957 года, трудился токарем и электромонтером на заводах №40 и №235, а в 1969 году был командирован в г.Шевченко на Прикаспийский горно-металлургический комбинат. Именно здесь он начал пробовать себя в авторской песне, в художественной самодеятельности, на театральных подмостках народного театра…

Тридцать лет спустя Владимир Тимофеевич вернулся в Озерск, где продолжил свою трудовую и творческую биографию.

Помимо удивительной отзывчивости в нем была черта характера, которой хочется научиться: верность своему слову, верность данному обещанию.

Вот и на свой последний концерт он пошел, потому что обещал. «Люди ждут, не хорошо… Я же обещал», - сказал он жене и пошел в ДК. Пошел, несмотря на то, что чувствовал себя плохо…

Нам на память остались его песни. Как занавеска, чтобы хоть немного прикрыться от сквозняка…

Александр Волынцев