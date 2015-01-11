Страховым добавят ответственности по ОСАГО

Верховный суд РФ готовит проект постановления пленума, призванного упростить разрешение споров между автовладельцами и страховыми компаниями из-за ОСАГО, правила выплат по которому изменились весной 2017 года. По мнению ВС, в случаях, когда клиент выбрал сервис не из предложенного списка и страховая компания на это согласилась, она несет дальнейшую ответственность за все работы по ремонту.

Сегодня ВС на пленуме намерен обсудить проект постановления, которое касается споров по ОСАГО. С 28 апреля 2017 года закон об ОСАГО действует в новой редакции, с этого момента пострадавшие в ДТП преимущественно могут рассчитывать на ремонт автомобиля — так называемое натуральное возмещение, а не на компенсацию деньгами. Для этого страховые компании должны заключить соглашения со станциями техобслуживания, которые расположены не далее 50 км от места аварии или жительства потерпевшего. Если же такой не окажется, то он вправе получить деньги. Претензии к качеству ремонта и его срокам автовладельцы должны предъявлять в страховую компанию. При этом потерпевший вправе выбрать сервис самостоятельно, если на это согласен страховщик.

Согласно проекту постановления ВС уточняет, что и в этом случае за работу и сроки ремонта ответственность несет страховая компания, поскольку такой ремонт был сделан по ее согласию. Суд также подчеркивает, что ответственность за нарушение обязательств по ремонту автомобиля страховщик несет независимо от того, доплачивал ли владелец за него или нет.

Доплата может потребоваться в случаях, если лимита на ремонт в 400 тыс. рублей не хватило, а человек изначально на него согласился. ВС считает, что автовладелец может изменить решение и выбрать деньги, если после диагностики в сервисе размер доплаты увеличился по сравнению с суммой, указанной в направлении от страховой компании. Главное — сделать это в «разумный срок» после проверки. При этом оплатить ее должен страховщик.

По закону при оформлении ДТП без вызова сотрудников ГИБДД выплата потерпевшему не может превышать 50 тыс рублей. Исключение сделано для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где выплаты могут достигать 400 тыс рублей. Но только если обстоятельства аварии зафиксированы на некорректируемые фото и видео, а также есть координаты машин в момент аварии от средств навигации, работающих на системе ГЛОНАСС или иных глобальных спутниковых навигационных системах. ВС разъясняет, что отсутствие таких данных не является основанием для отказа в выплате, но размер возмещения не может превышать 50 тыс. рублей.

Партнер юридической компании Legal Choise Дмитрий Гриневич считает, что проект постановления является позитивным шагом, свидетельствующим о стремлении государства урегулировать сферу ОСАГО. Владислав Тепляшин из адвокатского бюро «Линия права» полагает, что постановление может сыграть положительную роль для единства судебной практики. Но такая детализация уже больше похожа на пример прецедентного права — большинство положений постановления не обосновываются, а выглядят как прямая инструкция и подзаконный акт, отметил он.

Директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Ольга Басова обращает внимание на возможность потерпевшего выбрать сервис с согласия страховщика даже из числа тех, с которыми тот не сотрудничает.

— На первый взгляд, такое решение представляется справедливым и для потерпевшего, и для страховщика. Но с другой стороны, в случае недобросовестного поведения таких станций техобслуживания, например, сговора с потерпевшим с целью увеличения стоимости ремонта, страховщик может понести повышенные убытки, — опасается она. — В таком случае страховые компании будут отказываться давать согласие потерпевшим на обращение в станции техобслуживания, с которыми у страховщика отсутствуют договоренности.

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Что формирует стоимость ОСАГО и каковы размеры выплат при возмещении вреда — в инфографике «Известий»