Цыпленок табака, который совсем без табака

Пожалуй, в каждом более или менее крупном среднеазиатском городе есть определенные места, где то или иное блюдо готовят по высшему классу. И народ знает об этом, и со всего города, невзирая на расстояние, едет именно сюда, чтобы отведать НАСТОЯЩЕЕ, чтобы получить непередаваемое удовольствие.

По странному стечению обстоятельств, эти точки были вовсе не ресторанами или суперкафе. Как правило, это было что-то совсем затрапезного вида, на что и внимания-то не обратишь, проходя мимо.

Вот и в Ташкенте со всего огромного города народ стремился попасть на цыплят табака в кафе «Новинка», что располагалось на Театральной площади. Собственно, и кафе-то назвать это заведение затруднительно. В густой тени чинар спряталось маленькое фанерное сооружение, где внутри размещались четыре или пять столиков и кухня, открытая всем взорам. Штук шесть или семь столиков стояли на улице. Приготовление совершалось тут же, на глазах заказчика, что, с моей точки зрения, очень ценно. Стоила порция недешево – порядка десяти рублей. Но она того стоила.

Уже потом, в 90-м году я повез свою супругу в Ташкент, чтобы показать места боевой славы моей молодости. Естественно, не мог обойти и «Новинку». Однако, «Новинка» уже называлась «Лаззат», все было тоще и неприглядно, прямо-таки в соответствии с началом 90-х. В общем, поразить кулинарным изыском не удалось: цыплят там просто не было…

Что ж, иногда я делаю их дома. Именно по тому рецепту, который мне по нраву. Будем считать, переношусь в «Новинку» моей молодости. Чего и вам предлагаю сделать.

Видел много способов приготовления цыплят табака, но ни один из них не может сравниться по простоте и непревзойденным вкусовым качествам с тем, что практиковался в «Новинке». Он имеет пару ключевых моментов, которые и придают ему неописуемый шарм.

Итак, нам понадобятся:

цыпленок – 500-700 г (понимаю, что такое добудешь редко, поэтому можно взять курицу весом 1,2-1,3 кг)

на маринад: растительное масло, сок пол-лимона, соль, черный перец

растительное масло, сок пол-лимона, соль, черный перец на соус для жарки: острый перцовый соус или пасту, растительное масло, чеснок

острый перцовый соус или пасту, растительное масло, чеснок на соус для подачи: томатная паста, кинза, яблочный уксус, соль, сахар

томатная паста, кинза, яблочный уксус, соль, сахар сливочное масло.

Вот эти два соуса и являются ключевыми моментами. Еще нужна специальная сковорода тапака, в честь которой цыпленок и получил свое название, ибо к табаку не имеет ну никакого отношения. Она представляет собой чугунную сковороду с очень тяжелой специальной крышкой для придавливания цыпленка. Но такой сковороды у меня нет, и посему я заменю крышку тарелкой и кастрюлей с водой.

Приступим. Цыпленка, если удалось приобрести, разрезаем вдоль. Если приобрели курочку, то делим ее полностью вдоль на две отдельные половины.

Теперь нужно молотком для отбивания всего лишь разбить суставы. Их, если цыпленок, четыре, если половинка курицы, соответственно, два. Делается это для того, чтобы цыпленок стал плоским и плотно прижимался к дну сковороды. Для того, чтобы в стороны не летели ошметки, лучше всего разбивать суставы, накрыв тушку полиэтиленовым пакетом. Обычно хватает пары ударов на сустав.

Приготовим маринад. В небольшое количество растительного масла (грамм 30) добавим с пол чайной ложки соли, с пол чайной ложки свежемолотого черного перца и сок половинки лимона. Хорошо размешаем.

Вольем к цыплятам, перемешаем и оставим на пАру часов мариноваться. Идеальным вариантом будет, если цыплята останутся мариноваться на ночь.

За это время можно приготовить соусы. Время пойдет им на пользу, и они настоятся. Соус для жарки делается просто: 15-20 грамм растительного масла перемешиваем с перцовым соусом или пастой. Ее нужно брать немного, поскольку острота регулируется по своему вкусу (я ориентируюсь на пол чайной ложки). Примерно покажу, как оно выглядит, если кто не знает. Как-то так и еще по-разному.

Добавляем пару зубчиков чеснока, пропущенного через чеснокодавилку. Опять перемешиваем – и готово.

Для второго соуса берем с полстакана томатной пасты, добавляем пару зубчиков чеснока через чеснокодавилку, столовую ложку яблочного или бальзамического уксуса, немного порезанной кинзы, пол чайной ложечки соли и столовую ложку сахара. Хорошо перемешиваем, накрываем и даем настояться.

Прошло два часа. Приступаем к жарке цыплят. На средний огонь ставим сковороду (на электроплите «на двоечку», предварительно разогрев плиту), наливаем совсем немного растительного масла, добавляем грамм 30 сливочного масла и растапливаем его. Оно должно полностью разойтись и быть горячим, но ни в коем случае не гореть. Присутствие сливочного масла обязательно, так как оно дает неповторимый вкус нашему блюду.

Цыпленка укладываем шкурой на сковороду. Она должна припечься.

Накрываем импровизированным грузом, то есть тарелкой и сверху кастрюлей с водой. Огонь на газу должен быть средним или чуть меньше. Таким образом жарим 15 минут.

Затем переворачиваем цыпленка и вновь прижимаем грузом. Еще на 15 минут.

Через пятнадцать минут вновь переворачиваем цыпленка, хорошо перемешиваем соус для жарки, выкладываем половину на цыпленка, распределяем по поверхности, вновь переворачиваем, и вновь ставим груз на 15 минут. Через 15 минут проделываем то же самое с другой стороной.

Вот и готово. Достаем цыпленка, ставим соус для подачи и начинаем вкушать, обмакивая нежное мясо в красный соус. Ей-ей, ничего вкуснее не бывает!