С 18 декабря 2017 года по 20 марта 2018 года работает Информационно-справочный центр ЦИК России 8-800-707-2018

Информационно-справочный центр работает в соответствии с графиком работы ЦИК России, а в период с 9 часов 9 марта до 18 часов 20 марта 2018 года – круглосуточно. Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018).

В Информационно-справочном центре избиратели и иные участники избирательного процесса могут:

- получить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения;

- запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий;

- получить справочную информацию о проводимой избирательной кампании;

- получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России;

- оставить информацию для сведения;

- быть переадресованы по компетенции.

Пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области