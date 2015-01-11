С 18 декабря 2017 года по 20 марта 2018 года работает Информационно-справочный центр ЦИК России 8-800-707-2018

Информационно-справочный центр работает в соответствии с графиком работы ЦИК России, а в период с 9 часов 9 марта до 18 часов 20 марта 2018 года – круглосуточно. Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018).
В Информационно-справочном центре избиратели и иные участники избирательного процесса могут:
- получить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения;
- запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий;
- получить справочную информацию о проводимой избирательной кампании;
- получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России;
- оставить информацию для сведения;
- быть переадресованы по компетенции.
Пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области
Ключевые теги: выборы президента.
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