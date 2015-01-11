Показатель материнской смертности в регионе в 2017 году снизился на 47 процентов

Уменьшился и показатель общей смертности на Южном Урале. В уходящем году он снизился на 2,9% и составил 13,2 на тысячу населения. На 6,1% снизился показатель смертности от болезней системы кровообращения: с 621,7 на 100 тысяч населения в 2016 году до 583,8 в 2017 году. Индикативный показатель на 2017 год – 663. Существенно уменьшилось число умерших от туберкулеза – на 18,6%. Также наблюдается снижение смертности от болезней органов пищеварения (на 9,5%), от болезней органов дыхания (на 8,4%), от последствий дорожно-транспортных происшествий (на 14, 6%) и от других внешних причин (на 13,7%). За год на 1% увеличился показатель смертности от злокачественных новообразований (с 239,4 на 100 тысяч населения в 2016 году до 241,7 в 2017 году). Причиной стал как рост заболеваемости онкологической патологией, так и увеличение числа пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении. На 1,8% вырос показатель младенческой смертности, в этом году он составил 5,7 на тысячу родившихся, при том, что индикативный показатель на 2017 год – 5,8. При этом в абсолютных значениях число детей, умерших в возрасте до одного года, снизилось с 223 умерших в 2016 году до 209 умерших в 2017 году. Несоответствие динамики относительных показателей смертности динамике абсолютных данных объясняется тем, что Росстат использовал для расчета в 2016 году коэффициент годового выражения високосного года, который меньше, чем коэффициент годового выражения невисокосного года.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/pokazatel-materinskoy-smertnosti-v-regione-v-2017-godu-snizilsya-na-47-procentov-42500