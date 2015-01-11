В дни новогодних каникул в регионе пройдет 86 мероприятий в рамках фестиваля «Выходи гулять!»

В Златоусте, Пласте, Коркино, Еманжелинске, Первомайском, зауральском и Красногорском южноуральцы смогут встретить Новый год прямо на праздничных гуляниях. Мероприятия начнутся в 31 декабря и продлятся в новогоднюю ночь. А в селе Еманжелинка Еткульского района необычное мероприятие запланировано на 1 января. В селе появится Дед Мороз со Снегурочкой и пойдет поздравлять его жителей с Новым Годом. В некоторых городах новогодние каникулы превратятся в один нескончаемый праздник. В Троицке, Трехгорном и Варне на городских площадях и в парках театрализованные представления для детей будут проходить ежедневно. «Всего в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в области пройдет более 200 праздничных мероприятий. Главная задача фестиваля, - показать людям, что в их городе или селе есть комфортные, благоустроенные пространства, где можно отдохнуть и весело провести время», - подытожил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин. В программу фестиваля «Выходи гулять» вошли массовые культурные и спортивные мероприятия, проходящие на площадках региона, благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. В Челябинской области, как и по всей стране, он проходит с 15 декабря 2017 по 10 апреля 2018 года. В программе новогодних мероприятий открытие ледовых городков на общественных пространствах муниципальных образований, новогодние и рождественские праздничные семейные, музыкальные программы, спортивные мероприятия, проведение конкурсов снежных скульптур и другие мероприятия. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области благоустроено 812 дворов и 99 общественных территории. По рейтингу Минстроя России регион занимает 6 место по реализации проекта. Общий объем финансирования составил 1 191,3 млн рублей: 833 млн рублей из федерального бюджета и 358,3 млн рублей из областного бюджета.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-dni-novogodnih-kanikul-v-regione-proydet-86-meropriyatiy-v-ramkah-festivalya-vyhodi-42559