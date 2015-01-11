Законы 2018 года, которые могут изменить жизнь россиян

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2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

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Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

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Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

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Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

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| Новости » Экономика

Законы 2018 года, которые могут изменить жизнь россиян

В 2018 году будут рассмотрены важные законы, которые должны вступить в силу в течение года. Подробнее об этих документах "Российской газете" рассказал Роман Алексеев, руководитель юридического департамента Castle Family Office в России и СНГ.

Криптовалюта и майнинг попадут под контроль властей

В 2018 году может заработать закон, который будет регулировать криптовалюту, майнинг и ICO (первичное размещение токенов). Пока же законопроект по этому направлению еще только разрабатывается. Владимир Путин дал правительству и ЦБ РФ срок до 1 июля 2018 года.

В своем законопроекте "о цифровых финансовых активах" Минфин предлагает ограничить привлечение средств через ICO (англ. Initial Coin Offering) до 1 млрд рублей. Кроме того, ритейл-инвесторы (то есть, не признаваемые квалифицированными инвесторами по российским законам) смогут дать не более 50 000 рублей на отдельный стартап. Сами ICO-проекты должны будут отвечать определенным требованиям (степень раскрытия информации о проекте и ее инвесторах, а также ценообразование токена). Регулятором этого рынка назначат Центральный Банк России. Скорее всего, власти не будут вводить с порога жесткое регулирование, иначе стартапы могут начать миграцию в более "либеральные" юрисдикции.

Россиян ждет увеличение МРОТ

В 2018 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 9489 рублей. Он составит 85% от величины прожиточного минимума. Это означает повышение зарплат и связанных с ними выплат для многих россиян. Кроме того, принятый в конце 2017 года закон требует дальнейшего увеличения МРОТ до 100% прожиточного минимума уже к 1 января 2019 года.

Новая амнистия зарубежных капиталов

Этот законопроект также не заставит себя ждать и после оперативного принятия вступит в силу до конца 2018 года. Ужесточение западных санкций заставляет все больше нервничать держателей активов за рубежом, что создало благоприятную почву для новой "амнистии" держателей офшорных компаний и счетов. Нельзя сказать, что прошлый закон пользовался огромным спросом со стороны бизнеса, но и время было другое. К тому же, предыдущие правила содержали ряд объективных недостатков, которые удерживали многих людей от раскрытия активов. Теперь у правительства есть возможность учесть предыдущий опыт при создании нового законопроекта.

Стоит отметить, что для некоторых это последний шанс снять вопросы по зарубежным активам, так как уже в конце 2018 года российские налоговики получат информацию по зарубежным счетам наших граждан от более чем 70 стран мира в рамках Единого стандарта отчетности (англ. CRS).

В России ограничат еще одну мошенническую схему

ЦБ России подготовил предложения по регулированию краудфандинга в стране для защиты кредиторов от риска мошенничества и потери средств. Краудфандинг - это привлечение средств для финансирования какого-либо проекта (благотворительность, сбор средств на лечение и так далее). В 2018 году Банк России создаст "песочницу" для тестирования новой регуляторной среды, участия в которое примут около 20 компаний из числа участников рынка краудфандинга. В песочнице будут работать онлайн-площадки для организации взаимного финансирования или краудфандинга.

Нового закона стоит ждать до конца 2018 года, так как тема регулирования краудфандинга стала еще более актуальной с появлением на рынке ICO. Дело в том, что некоторые ICO-проекты представляют собой ни что иное, как краудфандинг-платформу.

Основные требования регулятором будут предъявляться к репутации владельцев и менеджмента площадки, системе управления рисками, хранению и работе с данными, включая защиту персональных данных инвесторов, а также к соблюдению принципа "знай своего клиента", то есть инвестора.

https://rg.ru

Ключевые теги: законы.

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