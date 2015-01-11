Стартует декларационная компания!

В Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области 28.12.2017 состоялся брифинг по вопросу «Декларационная кампания, налоговые вычеты».

Ежегодно 1 января стартует декларационная кампания. До 03 мая 2018 года, обязанным отчитаться о полученных в 2017 году доходах, необходимо представить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ, с приложением необходимого пакета документов.

Как сообщила заместитель начальника инспекции Н.В. Домашних: «Задекларировать полученные доходы до 03 мая 2018 должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой, иностранные граждане, а также граждане, продавшие имущество, находящееся в собственности менее 5 лет (для объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 01.01.2016), менее 3 лет (для объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность до 01.01.2016), а также для иного имущества (гараж, транспортного средство и т.д.)».

Представить декларацию 3-НДФЛ также необходимо, гражданам, получившим доход от сдачи имущества в аренду, выигрыша в лотерею; доход, полученный в порядке дарения и т.д.

Сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую уплате (доплате) в бюджет согласно декларации за 2017 год, налогоплательщик должен уплатить не позднее 16 июля 2018 года.

Налогоплательщики, претендующие на социальный и имущественный вычеты, могут представить декларацию в течение всего 2018 года.

Особое внимание было уделено предоставлению декларации о доходах с использованием Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, а также Портала государственных и муниципальных услуг.

Межрайонная ИФНС №3 по Челябинской области