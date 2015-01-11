Ансамбли народного танца МБУ «КДЦ» «Зарево» и «Купава» представили Озёрск в Санкт-Петербурге

Ансамбли народного танца МБУ «КДЦ» «Зарево» и «Купава» достойно представили Озёрский городской округ в Санкт-Петербурге на сцене Культурно-досугового центра «Московский» в рамках проекта «Развитие и сохранение культурного и духовного наследия России».

С 3 по 7 января прошла Национальная премия по народному и фольклорному танцам. В этом престижном фестивале приняло участие 33 коллектива, из городов: Воркута, Москва, Пермь, Коркино, Каменск-Уральский, Кронштадт, Краснотурьинск, Челябинск, Ижевск, Тверь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Кизляр, с.Миасское, Миасс, Петрозаводск, Кемерово, Лангепас, Тольятти, Байкальск, Киров, с. Оёк.

Основной целью проекта является сохранение и развитие лучших традиций национальной хореографической культуры народов России и направлен на формирование национального самосознания и воспитание гражданско-патриотических чувств у детей и подростков через искусство, традиции и фольклор, а также на укрепление духовных связей поколений и эпох.