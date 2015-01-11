В Озёрском городском округе начался приём документов на получение новых ежемесячных выплат

Реклама на сайте|Обратная связь Понедельник, 15 января, 14:49
Регистрация на сайте
Авторизация

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Январь 2018 (69)
Декабрь 2017 (304)
Ноябрь 2017 (309)
Октябрь 2017 (351)
Сентябрь 2017 (356)
Август 2017 (372)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Экономика

В Озёрском городском округе начался приём документов на получение новых ежемесячных выплат

В Озёрском городском округе начался приём документов на получение новых ежемесячных выплат, в том числе на первого, второго и последующих детей. В конце прошлой недели состоялась встреча журналистов с начальником УСЗН Лилией Солодовниковой и начальником Отдела по делам семьи ОГО Татьяной Павловой, на которой были даны подробные разъяснения, кто может претендовать на новые выплаты, каков порядок подачи документов и так далее.

Стоить отметить, что источники финансирования материальной поддержки разные: на рождение первого ребёнка средства будут направляться из Федерального бюджета, при рождении второго ребёнка используются средства Пенсионного фонда. Т.о. обращаться за этими двумя выплатами нужно в две разные инстанции.

Между тем, новый вид пособия — на ребенка-первенца, родившегося 2018 году, был введён по инициативе президента РФ для улучшения демографической ситуации в стране. Пособие будет выплачиваться до 1,5-летнего возраста малыша.

Пособие касается женщин, которые являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают в стране. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратного прожиточного минимума в регионе. В Челябинской области 1,5-кратный размер — это 15 912 руб. на члена семьи в месяц.

То есть, если доход семьи из трех человек, с учетом первенца, появившегося на свет с 1 января этого года, составляет менее 47 тысяч рублей, то тогда родители могут рассчитывать на помощь государства в виде ежемесячного пособия. По достижению ребенком-первенцем годовалого возраста нужно будет подтвердить своё право на пособие.

При оформлении понадобятся следующие документы:

1 Документ, удостоверяющий личность родителя (усыновителя) либо лица, его заменяющее.

2 Копия свидетельства о рождении ребенка.

3 Справка с места жительства родителей о совместном проживании с ним ребенка (действительна в течение 1 месяца со дня выдачи)

4 Копия свидетельство о заключении (расторжении) брака, (об установлении отцовства, св-во о смерти).

5 Документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за последние 12 месяцев перед обращением для определения среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячной выплаты на ребенка, либо документы, подтверждающие отсутствие дохода семьи.

6 Сберегательная книжка или договор банка г. Озерска (Сбербанк, Челиндбанк, Челябинвестбанк).

Если документы будут поданы в течение полугода, то пособие будет назначаться со дня рождения ребенка. Если позднее, то с даты обращения.

Что касается пособия на третьего и последующих детей, то право на выплату имеют семьи, ежемесячный доход которых не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе - 9 520 руб на одного члена семьи. Пособие назначается с рождения до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Важно учесть критерий занятости родителей. Если родитель безработный, нужно подтвердить статус безработного лица и встать на учет в Службу занятости.

Конечно, есть те, кто действительно не может работать. Например, инвалиды, группа которых не предусматривает трудоустройства. Также от требования обязательной занятости освобождены одинокие мамы, воспитывающие ребенка до трех лет.

Пособие назначается с рождения до достижения ребенком возраста трех лет. Но назначается пособие двумя частями.

Первая часть — с рождения до 1,5 лет.

Вторая часть — с 1,5 до трех лет. Критерий выплаты — не посещение ребенком детского сада. Если ребенок в садик ходит, пособие не выплачивается.

Ещё одно нововведение: появилась необходимость выбора получения ежемесячной денежной выплаты либо пособия на ребенка. При назначении ежемесячной выплаты заявитель должен представить заявление в произвольной форме о выборе ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и отказе от получения пособий на всех детей.

Кроме того, при наличии у ребенка в возрасте от полутора до трех лет заболевания, препятствующего посещению детской дошкольной организации, с января 2018 года появилась необходимость представления заявителем справки врачебной комиссии медицинской организации о постановке ребенка на

диспансерный учет с данным заболеванием. Ранее требовалось заключение только о наличии заболевания.

Если у вас остались вопросы или появились новые, вы можете задать их по телефону горячей линии: 6-62-18.

В Озёрском городском округе начался приём документов на получение новых ежемесячных выплат

Ключевые теги: новые пособия, ОГО, дети, демография.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Отец Димитрий. Впервые на Озёрск.ру и УКС-ТВ. Видео
» 2018-й в Озёрске! Видео
» С Рождеством Христовым!
» Ледовый городок под присмотром!
» Интервью с Любовью Владимировной Горбуновой
» «Не метры же мусорят, а люди», или Почему мы будем платить за вывоз ТБО в 3,5 раза больше?
» Январь. Вступает в силу
Обсуждаемые новости
» Интервью с Любовью Владимировной Горбуновой
» «Не метры же мусорят, а люди», или Почему мы будем платить за вывоз ТБО в 3,5 раза больше?
» Хорошими делами прославиться нельзя… Или можно? Ищем ответ вместе с О.В. Костиковым
» Отец Димитрий. Впервые на Озёрск.ру и УКС-ТВ. Видео
» «Маяк-Гранит»: первые домашние победы в 2018 году
» Почему в Озёрске отремонтированные лифты не введены в эксплуатацию
» Как выбрать правильную красную икру на новогодний стол

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, оперативная обстановка, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги