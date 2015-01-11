В Озёрском городском округе начался приём документов на получение новых ежемесячных выплат, в том числе на первого, второго и последующих детей. В конце прошлой недели состоялась встреча журналистов с начальником УСЗН Лилией Солодовниковой и начальником Отдела по делам семьи ОГО Татьяной Павловой, на которой были даны подробные разъяснения, кто может претендовать на новые выплаты, каков порядок подачи документов и так далее.

Стоить отметить, что источники финансирования материальной поддержки разные: на рождение первого ребёнка средства будут направляться из Федерального бюджета, при рождении второго ребёнка используются средства Пенсионного фонда. Т.о. обращаться за этими двумя выплатами нужно в две разные инстанции.

Между тем, новый вид пособия — на ребенка-первенца, родившегося 2018 году, был введён по инициативе президента РФ для улучшения демографической ситуации в стране. Пособие будет выплачиваться до 1,5-летнего возраста малыша.

Пособие касается женщин, которые являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают в стране. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратного прожиточного минимума в регионе. В Челябинской области 1,5-кратный размер — это 15 912 руб. на члена семьи в месяц.

То есть, если доход семьи из трех человек, с учетом первенца, появившегося на свет с 1 января этого года, составляет менее 47 тысяч рублей, то тогда родители могут рассчитывать на помощь государства в виде ежемесячного пособия. По достижению ребенком-первенцем годовалого возраста нужно будет подтвердить своё право на пособие.

При оформлении понадобятся следующие документы:

1 Документ, удостоверяющий личность родителя (усыновителя) либо лица, его заменяющее.

2 Копия свидетельства о рождении ребенка.

3 Справка с места жительства родителей о совместном проживании с ним ребенка (действительна в течение 1 месяца со дня выдачи)

4 Копия свидетельство о заключении (расторжении) брака, (об установлении отцовства, св-во о смерти).

5 Документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за последние 12 месяцев перед обращением для определения среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячной выплаты на ребенка, либо документы, подтверждающие отсутствие дохода семьи.

6 Сберегательная книжка или договор банка г. Озерска (Сбербанк, Челиндбанк, Челябинвестбанк).

Если документы будут поданы в течение полугода, то пособие будет назначаться со дня рождения ребенка. Если позднее, то с даты обращения.

Что касается пособия на третьего и последующих детей, то право на выплату имеют семьи, ежемесячный доход которых не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе - 9 520 руб на одного члена семьи. Пособие назначается с рождения до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Важно учесть критерий занятости родителей. Если родитель безработный, нужно подтвердить статус безработного лица и встать на учет в Службу занятости.

Конечно, есть те, кто действительно не может работать. Например, инвалиды, группа которых не предусматривает трудоустройства. Также от требования обязательной занятости освобождены одинокие мамы, воспитывающие ребенка до трех лет.

Пособие назначается с рождения до достижения ребенком возраста трех лет. Но назначается пособие двумя частями.

Первая часть — с рождения до 1,5 лет.

Вторая часть — с 1,5 до трех лет. Критерий выплаты — не посещение ребенком детского сада. Если ребенок в садик ходит, пособие не выплачивается.

Ещё одно нововведение: появилась необходимость выбора получения ежемесячной денежной выплаты либо пособия на ребенка. При назначении ежемесячной выплаты заявитель должен представить заявление в произвольной форме о выборе ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и отказе от получения пособий на всех детей.

Кроме того, при наличии у ребенка в возрасте от полутора до трех лет заболевания, препятствующего посещению детской дошкольной организации, с января 2018 года появилась необходимость представления заявителем справки врачебной комиссии медицинской организации о постановке ребенка на

диспансерный учет с данным заболеванием. Ранее требовалось заключение только о наличии заболевания.

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