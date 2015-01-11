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Улица наполнилась мягким светом и хорошим настроением

Глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев лично убедились в том, что ремонт наружного освещения на улице Набережная выполнен надлежащим образом и там, где еще недавно царил полумрак, стало светло как днем.

Проехав протяженный участок от дома №1 до спорткомплекса «Парус», руководители осмотрели установленные осветительные опоры и остановились у сквера Победы, чтобы ответить на вопросы журналистов.

В ходе интервью Евгений Щербаков отметил, что внимательно следил за ходом работ, начатых в декабре прошлого года, и результат оправдал его ожидания:

- Жители домов по Набережной постоянно жаловались на плохое освещение их улицы – это создавало неудобства и, более того, было небезопасно: способствовало росту травматизма и правонарушений. Поэтому в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в Озерском городском округе» удалось найти средства для решения проблемы. Теперь Набережная окутана мягким, желтым светом и, наверняка, станет местом, комфортным для прогулок, занятий физкультурой и спортом. Жители уже оценили преобразования и благодарят власти за выполненное благоустройство.

На вопрос, продолжится ли реконструкция наружного освещения по этой же улице дальше, глава округа пояснил, что 2017 год стал для нашего муниципального образования прорывным в сфере благоустройства: из регионального бюджета на реализацию Программы поступило порядка 41 млн. рублей:

- Определяясь с финансированием на 2018 год, область сделала расчеты по специальной формуле (в том числе, исходя из численности населения), согласно которой мы получим меньше средств – чуть более 26 млн. рублей, зато на данный момент заметно оживились горожане (в адрес администрации направлено много заявок), что само по себе хорошо. Если среди них окажется предложение по освещению следующего участка по Набережной, мы однозначно будем решать эту задачу.

Евгений Щербаков признал, что работы на Набережной были выполнены с небольшим опозданием, но не увидел в данной задержке ничего критического:

- Конечно, любой контракт должен исполняться качественно и своевременно, за нарушением его условий следуют определенные санкции. Но если обстоятельства оказываются сильнее, я предпочитаю немного подождать, чтобы потом не сожалеть о наспех сделанном. В данном случае, фирма-подрядчик сдала нам объект в надлежащем состоянии.

На сегодняшний день, как выяснили журналисты, загораются и отключаются фонари автоматически, благодаря фотоэлементам - никто их рубильником не запускает и не обесточивает. Отвечают за новое осветительное оборудование сразу две структуры: УКС надлежит курировать наружное освещение в рамках 5 гарантийных лет, УКСиБ должен обеспечить эксплуатацию на основании подрядного договора, предполагающего поддержание системы в надлежащем состоянии, в том числе своевременную замену расходных материалов. Специалисты не сомневаются, что установленные легкие железные опоры прослужат верой и правдой долгие годы, не хуже, чем полые внутри бетонные, которые легко кренились и ломались при автоударах и других воздействиях.

О значении проведенной реконструкции свое мнение высказал Михаил Похлебаев:

- Сейчас мы с Евгением Юрьевичем часто встречаемся с населением, особенно ветеранами, и, понимаем, что жителей округа волнуют одни и те же проблемы, среди них – освещение городских улиц и дворов, с чем в последнее время стало гораздо лучше. Благодаря благоустройству на наших глазах улучшается качество жизни и снижается социальная напряженность. Люди идут по светлой дороге на работу, и хорошее настроение сказывается на результатах их труда. Я считаю, что нам надо и дальше развивать Озерск в соответствии с запросами населения.

Как сообщалось ранее, ремонт наружного освещения на улице Набережной начался 1 декабря 2017 года. Соответствующий аукцион был проведен 16 октября 2017 года со значительным понижением первоначальной цены (с 3 млн. 676 тыс. рублей до 2 млн. 700 тыс. рублей), сэкономленные на аукционе средства направлены на освещение сквера Победы. В ходе реконструкции была произведена замена 45 железобетонных опор (с кронштейнами и светильникам) на металлические и прокладка кабеля протяженностью 2,5 км вдоль Набережной от Комсомольского проезда до СК «Парус». Подрядчиком по данному контракту выступил индивидуальный предприниматель Дмитрий Никулин совместно с ООО «ЮжУралПромСнаб» (директор Бакиров Р.Ф.). Все без исключения демонтированные осветительные опоры будут обследованы и те, что окажутся пригодными для дальнейшей эксплуатации, обязательно будет найдено применение.

Улица наполнилась мягким светом и хорошим настроением

Улица наполнилась мягким светом и хорошим настроением

Улица наполнилась мягким светом и хорошим настроением

Улица наполнилась мягким светом и хорошим настроением

Улица наполнилась мягким светом и хорошим настроением

Улица наполнилась мягким светом и хорошим настроением

Улица наполнилась мягким светом и хорошим настроением

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34384/

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