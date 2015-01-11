В Челябинской области назвали самый любимый месяц женихов и невест

В прошлом году самым популярным свадебным месяцем стал июль, когда узами брака сочетались 3 989 пар. Самым популярным днем рождения новых семей стало седьмое июля — в этот день органы ЗАГС Южного Урала зарегистрировали 691 брак. 08.07.2017 — в День семьи, любви и верности — узами Гименея себя связали 444 жениха и столько же невест. Всего в прошлом году поженилась 25 тысяч 221 пара.
Интересно, что в прошлом году жители и жительницы региона 995 раз женились и выходили замуж за иностранцев.
Чаще всего статус замужних представительницы прекрасного пола нашего региона получали в возрасте 23-х лет, а мужчины наиболее часто предлагали дамам свои руку и сердце, достигнув 26-летнего возраста.
Впервые в брак вступили в прошлом году 17 тысяч 253 представителей сильного пола и 16 541 — слабого.
http://uralpress.ru/
Ключевые теги: Южный Урал, свадьба, любовь и верность.
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