В Сатке состоялось первенство Уральского федерального округа по боксу среди юниоров

Соревнования были посвящены памяти чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта Советского Союза Юрия Александрова, сообщает пресс-атташе федерации бокса Челябинской области.

За награды спорили около сотни спортсменов в возрасте 17-18 лет из Челябинской, Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

На счету боксеров Челябинской области 14 медалей, в том числе 7 золотых, 6 серебряных и бронзовая. Победителями первенства УрФО стали Андрей Ламенских (49 кг), Иван Трапезников (52 кг), Даниил Уткевич (60 кг), Павел Чазов (64 кг), Захар Белов (75 кг), Данила Петров (91 кг) и Никита Сидоров (свыше 91 кг). Серебряными призерами стали Арсений Новиков (49 кг), Константин Мрачко (52 кг), Максим Сафин (60 кг), Алико Амиров (75 кг), Дмитрий Бойко (91 кг) и Кирилл Кизяков (свыше 91 кг). «Бронзу» добыл Сергей Шеломенцев (56 кг).

Состязания были отборочными на первенство России, которое стартует 10 февраля в Сыктывкаре.

Фото:http://satrab74.ru.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-satke-sostoyalos-pervenstvo-uralskogo-federalnogo-okruga-po-boksu-sredi-yuniorov-42678