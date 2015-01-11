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О новом театральном сезоне

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Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

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| Новости » Городские новости

Озёрскому фотографу присвоено международное звание

Озерчанину присвоено международное звание!

Всегда приятно, когда имена земляков звучат где-то за пределами города, а тем более на международном уровне. В 2017 году озерчанину Сергею Москвину присвоено международное звание Аrtist FIAP. До сегодняшнего дня по всей Челябинской области лишь два фотографа имели столь же высокое признание мирового сообщества профессионалов.

FIAP – Международная Федерация Фотографического Искусства, самая уважаемая профессиональная организация в мире. Состоит из национальных фотофедераций разных стран и нацелена на продвижение фотографических знаний в мире на художественном, образовательном и научном уровне, в соответствии с принципами ЮНЕСКО.

Стать членом такой организации непросто. Звания FIAP присваивается фотографам по всему миру один раз в год. В 2017 году Artist (художник) FIAP присвоено пяти россиянам. Надо пройти минимум 15 стран, в которых организуются выставки под патронажем FIAP. Туда присылают свои работы фотографы со всего мира, но на выставку попадают лишь немногие из лучших – те, что акцептованы членами жюри, из акцептованых работ выбираются победители - медалисты. Для присвоения международного звания FIAP нужно иметь определенное количество медалей, дипломов, лент Fiap, набрать не менее 40 таких акцептов. В творческой копилке Сергея Москвина есть золотые, серебряные, бронзовые медали, дипломы и ленты и более 300-т акцептов!

Фотографией он занимается со школы. Еще в армии удивлял командование умением не только поймать хороший кадр, но и предъявить готовый снимок в кратчайшие сроки – за 20 минут. Те, кто хоть немного знаком с особенностями печати фотографий на реактивах, должны это оценить. Поступил на фотоотделение ЗНУИ (заочный народный университет искусств имени Крупской), но пришлось оставить любимое дело ради получения более оплачиваемой профессии – юриспруденции. Жизнь диктует свои правила.

Учиться приходится всю жизнь, методом проб и ошибок, изучая мировые тенденции, работы мастеров мирового уровня, среди которых непревзойденным всегда был и остается знаменитый Себастьян Сальгадо. Пробовал себя в самых разных направлениях и жанрах. Постепенно фотография перекрывала все другие увлечения.

Признание собственных профессиональных заслуг приходило постепенно, через победы в фотовыставках разного уровня. В 2013 году занял первое место и золотую медаль в областном конкурсе "Природа и мы". С 2010-2017 годы стал лауреатом международного конкурса Фотофест, организованного Челябинским отделением фотохудожников РФ и Минюстом культуры Челябинской области. В 2014 году Сергея Москвина приняли в члены Союза фотохудожников России. В 2015 году в числе 11-ти россиян попал в список ежегодного справочника Американского фотографического сообщества (PSA) "Кто есть кто в фотографии". Его работы хорошо знают в челябинском сообществе фотографов «Каменный пояс». Объединение это уникальное и по количеству наград самого высокого уровня, и по составу участников. Среди них есть, например, Сергей Васильев – второй человек на земном шаре, четырежды лауреат высшей награды «Золотой глаз» фотографического конкурса World Press Photo.

Для Озерска эта награда – событие значительное. Долгое время работы озерских фотографов дальше охранного периметра не выходили.

Сергей Москвин: Уверен, что и до меня в Озерске были мастера международного уровня, например, Виктор Окулов, очень хороший, авторитй фотограф. Есть высококлассные фотографы и сейчас, в нашем клубе «Объективный мир». К сожалению, фотоискусство не нужно и не интересно городским властям. Нет ни одного выставочного зала.

Центральная городская библиотека – единственная организация, которая нас поддерживает. Но и это выставочное пространство не соответствует необходимым для

фотовыставки стандартам. Мы уж сами туда несколько раз лампочки покупали, да разве этим проблему решишь… Это не в коем случае не вина библиотеки, а беда. Нам идут навстречу, поддерживают – бесконечная им хвала и благодарность. Спрос на этот зал огромный: то вышивание, то оригами, то рисование, то певцы, то чтецы приезжают. И люди ходят, интересуются. А городские власти сквозь пальцы смотрят… Уинстона Черчилля спросили во время Великой Отечественной войны: «Давайте сократим бюджет на искусство и увеличим вооружение». Он ответил: «А тогда что мы будем защищать?».

5 марта в городской библиотеке откроется фото выставка участников "Объективного мира". Считаю, что в ней могут принять участие все желающие , прошедшие определенный отбор, чтобы уровень Озерской выставки оказался на более высоком уровне. Работы озерских фотографов проходят на выставки по всему миру, призовые места занимают, но, получается, в своем городе никому не нужны. «Объективный мир» существует вопреки, держится на энтузиастах, а ведь нам есть что предъявить. Есть и авторы классные и работы значительные, и люди понимающие, способные это оценить.

Озёрскому фотографу присвоено международное звание

Озёрскому фотографу присвоено международное звание

Озёрскому фотографу присвоено международное звание

Озёрскому фотографу присвоено международное звание

Озёрскому фотографу присвоено международное звание

Ключевые теги: Фотограф Сергей Москвин, мировое признание, город гордится.

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