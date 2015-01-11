Озёрскому фотографу присвоено международное звание

Озерчанину присвоено международное звание!

Всегда приятно, когда имена земляков звучат где-то за пределами города, а тем более на международном уровне. В 2017 году озерчанину Сергею Москвину присвоено международное звание Аrtist FIAP. До сегодняшнего дня по всей Челябинской области лишь два фотографа имели столь же высокое признание мирового сообщества профессионалов.

FIAP – Международная Федерация Фотографического Искусства, самая уважаемая профессиональная организация в мире. Состоит из национальных фотофедераций разных стран и нацелена на продвижение фотографических знаний в мире на художественном, образовательном и научном уровне, в соответствии с принципами ЮНЕСКО.

Стать членом такой организации непросто. Звания FIAP присваивается фотографам по всему миру один раз в год. В 2017 году Artist (художник) FIAP присвоено пяти россиянам. Надо пройти минимум 15 стран, в которых организуются выставки под патронажем FIAP. Туда присылают свои работы фотографы со всего мира, но на выставку попадают лишь немногие из лучших – те, что акцептованы членами жюри, из акцептованых работ выбираются победители - медалисты. Для присвоения международного звания FIAP нужно иметь определенное количество медалей, дипломов, лент Fiap, набрать не менее 40 таких акцептов. В творческой копилке Сергея Москвина есть золотые, серебряные, бронзовые медали, дипломы и ленты и более 300-т акцептов!

Фотографией он занимается со школы. Еще в армии удивлял командование умением не только поймать хороший кадр, но и предъявить готовый снимок в кратчайшие сроки – за 20 минут. Те, кто хоть немного знаком с особенностями печати фотографий на реактивах, должны это оценить. Поступил на фотоотделение ЗНУИ (заочный народный университет искусств имени Крупской), но пришлось оставить любимое дело ради получения более оплачиваемой профессии – юриспруденции. Жизнь диктует свои правила.

Учиться приходится всю жизнь, методом проб и ошибок, изучая мировые тенденции, работы мастеров мирового уровня, среди которых непревзойденным всегда был и остается знаменитый Себастьян Сальгадо. Пробовал себя в самых разных направлениях и жанрах. Постепенно фотография перекрывала все другие увлечения.

Признание собственных профессиональных заслуг приходило постепенно, через победы в фотовыставках разного уровня. В 2013 году занял первое место и золотую медаль в областном конкурсе "Природа и мы". С 2010-2017 годы стал лауреатом международного конкурса Фотофест, организованного Челябинским отделением фотохудожников РФ и Минюстом культуры Челябинской области. В 2014 году Сергея Москвина приняли в члены Союза фотохудожников России. В 2015 году в числе 11-ти россиян попал в список ежегодного справочника Американского фотографического сообщества (PSA) "Кто есть кто в фотографии". Его работы хорошо знают в челябинском сообществе фотографов «Каменный пояс». Объединение это уникальное и по количеству наград самого высокого уровня, и по составу участников. Среди них есть, например, Сергей Васильев – второй человек на земном шаре, четырежды лауреат высшей награды «Золотой глаз» фотографического конкурса World Press Photo.

Для Озерска эта награда – событие значительное. Долгое время работы озерских фотографов дальше охранного периметра не выходили.

Сергей Москвин: Уверен, что и до меня в Озерске были мастера международного уровня, например, Виктор Окулов, очень хороший, авторитй фотограф. Есть высококлассные фотографы и сейчас, в нашем клубе «Объективный мир». К сожалению, фотоискусство не нужно и не интересно городским властям. Нет ни одного выставочного зала.

Центральная городская библиотека – единственная организация, которая нас поддерживает. Но и это выставочное пространство не соответствует необходимым для

фотовыставки стандартам. Мы уж сами туда несколько раз лампочки покупали, да разве этим проблему решишь… Это не в коем случае не вина библиотеки, а беда. Нам идут навстречу, поддерживают – бесконечная им хвала и благодарность. Спрос на этот зал огромный: то вышивание, то оригами, то рисование, то певцы, то чтецы приезжают. И люди ходят, интересуются. А городские власти сквозь пальцы смотрят… Уинстона Черчилля спросили во время Великой Отечественной войны: «Давайте сократим бюджет на искусство и увеличим вооружение». Он ответил: «А тогда что мы будем защищать?».

5 марта в городской библиотеке откроется фото выставка участников "Объективного мира". Считаю, что в ней могут принять участие все желающие , прошедшие определенный отбор, чтобы уровень Озерской выставки оказался на более высоком уровне. Работы озерских фотографов проходят на выставки по всему миру, призовые места занимают, но, получается, в своем городе никому не нужны. «Объективный мир» существует вопреки, держится на энтузиастах, а ведь нам есть что предъявить. Есть и авторы классные и работы значительные, и люди понимающие, способные это оценить.