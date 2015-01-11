В Челябинской области состоялся первый фестиваль тюркских народов «Всё у нас получится!»

Действительно, мероприятие, посвященное традициям тюркских народов, прошло на «ура». Участниками фестиваля стали делегации сельских поселений Еткульского района и Еманжелинска. Почётными гостями стали главный муфтий Уральского региона Ринат хаджи-хазрат Раев, заместитель председателя исполкома ЧООО «Башкирский Курултай» Наиль Шайдулин, председатель исполкома регионального конгресса татар Лена Колесникова.

После официального открытия фестиваля главой Еткульского района Василием Головчинским, на сцену вышли народные таланты. Программа праздничного концерта, отражающая богатую культуру двух братских народов, включала как народные танцы и песни, так и современную хореографию и вокал.

Поразила своим самобытным талантом Шагирниса Мавлютова. Она исполнила башкирскую народную мелодию. Аккомпанировал ей на баяне известный музыкант Рафаил Минибаев.

Бурю аплодисментов вызвали выступления коллектива национального центра «Дуслык» Еманжелинска. Артисты центра блистательно исполняли как татарские танцы и песни, так и башкирские. Стоит отметить, активисты центра вызвались консультировать своих соседей из Еткуля, которые выразили желание организовать национальную общественную организацию. Готовность оказать доброму начинанию еткульцев всяческую поддержку выразил и представитель Челябинского Башкирского Курултая Наиль Шайдулин. В своем выступлении он рассказал о проектах в сфере башкирской культуры, проводимых в области и подарил активистам района коллекционное издание истории башкирского народа. В 19-м томе книги под редакторством известного журналиста, телеведущего Салавата Хамидуллина описана история башкир Урала.

Поздравительная речь главного муфтия УрФО Рината Раева была посвящена дружбе и согласии мусульман и христиан. Пламенные высказывания духовного лидера Урала были переплетены хадисами пророка Мухаммада (с.а.в) и священными аятами из Корана.

О важности мира и согласия между братьями мусульманами, которые понимают друг друга без словаря и переводчиков, высказались и председатель регионального конгресса татар Лена Колесникова, имам-хатиб местной мечети Исмагил Хазрат, представитель организации «За возрождение Урала» Павел Большаков, председатель собрания депутатов Еткульского муниципального района Игорь Михайлов.

Активистка Башкирского Курултая Челябинской области, уроженка Еткуля Зухра Мингазова не могла остаться в стороне от праздника дружбы. Она выразила благодарность местным властям за поддержку земляков и отметила, что за последние годы ее малая родина изменилась: появились новые дома, улицы.

Главным итогом фестиваля стало подписание соглашения о сотрудничестве Еткульского муниципального района между региональным духовным управлением мусульман Челябинской области при центральном духовном управлении мусульман России и конгрессом татар Челябинской области.

В ближайшее время планируется подвписание аналогичного соглашения и с областным башкирским курултаем.

Также в фойе районного Дома культуры, где проходил фестиваль, работала выставка творческих работ. Гостей угощали национальными блюдами, напитками. Представители национальных СМИ Челябинска раздали газеты «Уралым» и «Хазина» каждому участнику, наладили контакты с местным изданием «Искра».

Эфир ТВ-передачи «Уралым» о фестивале сморите 14 февраля в 10.20. Повтор передачи – 16 февраля в 17.30.

Фото: творческое объединение «Уралым»