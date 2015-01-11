Предложения по развитию Озерска были поддержаны

Вчера утром главной темой аппаратного совещания у главы округа стали итоги рабочего визита в Озерск генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

– В ходе визита удалось обсудить дальнейшее развитие Озерского городского округа, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Итоги визита я бы назвал положительными, состоялся разговор о проблемах округа и возможных путях их решения. Наши предложения были поддержаны. Очень важно, что руководители такого высокого уровня знают о наших злободневных вопросах, касающихся социальной сферы, медицины, благоустройства и готовы оказать содействие.

Евгений Щербаков поблагодарил руководителей управлений и все службы, которые были задействованы в организации рабочего визита, за достойное проведение запланированных мероприятий. Также глава округа отметил, что насыщенной на минувшей неделе была не только деловая повестка, но и график спортивных состязаний.

– В посёлке Метлино состоялся турнир по хоккею среди любительских команд, – отметил глава округа, – в котором приняли участие команда администрации Озерского городского округа, команда посёлка Метлино, а также команды из Нязепетровска и Вишневогорска. Турнир был организован на высочайшем уровне. Мероприятие было направлено на популяризацию спорта и здорового образа жизни, на развитие посёлка Метлино. Мы всегда готовы участвовать и поддерживать подобные начинания.

Евгений Щербаков поблагодарил начальника отдела администрации по посёлку Метлино Ларису Кунакбаеву за проведение турнира по хоккею, а также начальника управления по физической культуре и спорту администрации округа Артура Гаврилова и председателя озёрского клуба американского футбола Алексея Чернова за организацию и проведение турнира по флаг-футболу, который прошёл в минувшие выходные в КСК «Лидер».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34455/