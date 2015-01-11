В Кыштыме во время лобового ДТП в автомобиле зажало мужчину

Сегодня около восьми часов утра на улице Мира произошла дорожная авария. Лоб в лоб столкнулись «Газель», везущая молочную продукцию из Озёрска, и «десятка» под управлением 36-летнего жителя Карабаша.

Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, в результате ДТП водитель легкового автомобиля оказался в железной западне – ему зажало ноги.

Спасателям потребовалось 17 минут, чтобы с помощью гидравлического инструмента открыть заклинившую дверь и освободить повреждённые конечности. Пострадавшего на карете скорой помощи доставили в Кыштымскую центральную городскую больницу.

У него диагностировали перелом бедра. В эти минуты врачи проводят обследования на наличие мозговой травмы и повреждения внутренних органов. Мужчина в сознании. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Водитель «Газели» не пострадал. По чьей вине произошла авария, сейчас устанавливают сотрудники ДПС.

http://www.kr74.ru