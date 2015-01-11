Восемь тысяч — на бюджет: челябинские вузы готовятся к старту приёмной кампании

В этом году приёмную кампанию проведут 30 вузов Челябинской области, из них 12 — негосударственных. Общее количество бюджетных мест в учебных заведениях Южного Урала не изменилось, но получить право на бесплатное обучение выпускникам школ будет гораздо сложнее.

Первое, что волнует абитуриентов — стоимость обучения. Учитывая, что в прошлом году цены на высшее образование скакнули в полтора раза. Но пока расценки для вузов не установлены на федеральном уровне.

— Мы не ожидаем резкого скачка цен, скорее всего, повышение будет только на уровень инфляции, — сообщила проректор по учебной работе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Марина Потапова. — Цифры будут объявлены, скорее всего, весной.

Несмотря на единую базовую стоимость обучения, высшие учебные заведения обязаны применять выравнивающие коэффициенты в зависимости от статуса вуза. Так, в Южно-Уральском госуниверситете, вошедшем в федеральный Проект 5-100, цены на обучение на бакалавриате будут выше, чем в других вузах региона.

— В ЮУрГУ открыто шесть новых современных лабораторий, в которых новые знания смогут получать не только студенты и аспиранты, но и школьники. Они будут заниматься в них на базе создаваемого в Челябинске «Кванториума», — уточнила заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина.

По словам начальника отдела высшего образования регионального минобразования Елены Кочановой, в этом году вузам Челябинской области выделили восемь тысяч бюджетных мест.

— 45% из них приходится на технические специальности, 15% — на направления, связанные с науками об обществе, 12% — на педагогику, — рассказала Елена Кочанова.

Перераспределение произошло и по формам обучения. Ежегодно сокращается количество бюджетных мест на бакалавриат и увеличивается на магистратуру.

— В ЮУрГУ соотношение выделенных бюджетных мест на бакалавриат и магистратуру составляет 50 на 50. Если вы посмотрите на новый профессиональный стандарт, то увидите, что профессиональные компетенции требуют уровня не только бакалавра, но и магистра, — подчеркнула Юлия Болотина.

Проректор Челябинского государственного института культуры Сергей Буцык сообщил, что в этом году вуз получил больше бюджетных мест, чем в прошлом.

— Сегодня в стране многое делается для развития туризма, существует огромный дефицит специалистов, занимающихся охраной культурного наследия. На первый взгляд, коммерческая привлекательность этих направлений не очевидна. Но дело нужно сдвигать с мёртвой точки, поэтому увеличение бюджетных мест коснулось специальностей именно этого профиля, — объяснил Сергей Буцык.

Вузы Челябинской области намерены сделать выпускникам школ уникальные предложения, чтобы привлечь абитуриентов с хорошими баллами. Так, педуниверситет готов начислять дополнительные баллы тем, кто сдал ЕГЭ на максимальные сто баллов. На преференции смогут рассчитывать и те, кто поступает в вуз из моногородов Челябинской области. ЮУрГУ в феврале презентует новую именную стипендию для лучших студентов-первокурсников. В ЧелГУ сделали ставку на образовательные программы.

— Мы сделали междисциплинарные программы, чтобы наши выпускники имели конкурентные преимущества на рынке труда. Например, в программах по фундаментальной физике есть блок с IT-дисциплинами, — уточнил первый проектор Челябинского госуниверситета Андрей Петров.

Представители вузов Челябинской области посоветовали выпускникам изучить предложения подготовительных курсов.

— Мы пришли к выводу, что обучение в группах более эффективно, чем индивидуальные занятия с репетиторами. Большинство учеников, обучающихся в нашей физико-математической школе, спокойно поступают потом на бюджет. Заниматься на подготовительных курсах можно с седьмого класса и стоимость одного часа занятий в среднем составляет 40 рублей, — рассказала представитель ЮУрГУ Юлия Болотина.

Бесплатные курсы организованы в Челябинском институте культуры. Здесь акцент сделали на предметах, которые школьникам даются плохо и которые они редко выбирают для сдачи ЕГЭ — литературу и историю.

Напомним, что до 1 февраля выпускники школ должны определиться с выбором экзаменов. Большинство старшеклассников Челябинской области уже подали списки, но пока у них есть возможность изменить свой выбор. Заявить о своём желании сдать экзамены должны и выпускники прошлых лет, которые в этом году намерены продолжить обучение.

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