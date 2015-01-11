Аномальные морозы будут держаться на Южном Урале до 27 января

Аномальные морозы сохранятся в Челябинской области до субботы, 27 января, — такой прогноз дали синоптики Челябинского Гидрометцентра. В низинах столбики термометров опустятся до 34 градусов ниже нуля.

Сегодня днем температура воздуха составит 16−21 холода, в низинах — до 24, на крайнем западе снова теплее — 13−18. Будет облачно, без осадков. Днем прогнозируют минус 20−25 градусов.

В пятницу и субботу, 26 и 27 января, в городе и области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на семь градусов и более ниже климатической нормы. Ночью — до минус 34 градусов, днем — 15−20 градусов мороза. Ожидается юго-восточный ветер с порывами до 8 метров в секунду.

Напомним, в минувшие два дня из-за холодов отменялись занятия для школьников Озерска, Кыштыма, Аргаяша, Бредов, Троицка и Челябинска.

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