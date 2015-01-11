Суд взыскал в пользу собственника садового участка материальный ущерб, причиненный в результате пожара

Федор К. обратился в суд с исковым заявлением к Станиславу Н. о возмещении ущерба на сумму 145 926,79 руб. В обоснование заявленных требований указал, что имеет в собственности садовый участок в СНТ «Южное». Ответчик также владеет садовым участком в СНТ «Южное». 11.10.2015г. ответчик, не имея надлежащего разрешения, спилил две сосны, расположенные за территорией его участка, одна из которых при падении задела высоковольтную линию электропередачи, повредив провода, в результате чего баня, расположенная на земельном участке истца, загорелась. В результате пожара уничтожена баня.

Ответчик Станислав Н. и его представитель исковые требования не признали и просили в удовлетворении иска отказать, считая, что постройка истца была возведена в охранной зоне ЛЭП, и причинно -следственная связь между действиями ответчика, и ущербом, причиненным истцу, не доказана, кроме того ссылались на то, что имеются основания для учета вины потерпевшего на основании ст. 1083 ГК РФ.

Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд указал, что в судебном заседании факт уничтожения имущества, принадлежащего истцу, как и размер ущерба, бесспорно установлен.

В ходе проверки по факту пожара установлено, что произошедший пожар и причиненный Федору К. материальный ущерб, стали следствием незаконной рубки лесных насаждений, что образует признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 УК РФ.

Согласно технического заключения о причине пожара, непосредственной причиной возникновения пожара являлось тепловое проявление электрического тока при возникновении аварийных режимов в электросети и электрооборудовании, вызванных замыканием электропроводки на линию электропередач 110 кВ.

На основании указанного судом была установлена причинно-следственная связь между ущербом, причиненным истцу, и порубкой ответчиком деревьев, которые при падении задели линию ЛЭП, от чего произошел пробой сети, а электрический ток с высоковольтной линии попал в бытовую сеть СНТ, от чего произошло возгорание бани истца.

Суд указал, что доводы представителя ответчика о наличии грубой неосторожности истца, который возвел сгоревшее строение в охранной зоне ЛЭП без соответствующих разрешений, основанием для освобождения ответчика от гражданско-правовой ответственности не являются, кроме того не имеется оснований и для снижения размера ущерба на основании ст. 1083 ГК РФ, поскольку ни умысла, ни грубой неосторожности истца в причинении ущерба его имуществу, не установлено.

Противоправность действий ответчика так же нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Установлено, что в отношении Станислава Н. возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ, которое постановлением мирового судьи судебного участка № 4 г. Озерска прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимого.

Оценив все обстоятельства дела, руководствуясь нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив представленные доказательства, суд удовлетворил иск частично, и пришел к выводу, что ответчик должен возместить в пользу истца ущерб в размере 131 870,70 руб., и судебные расходы. В удовлетворении иска в остальной части отказано.

Решение не вступило в законную силу, ответчиком подана апелляционная жалоба на решение Озерского городского суда.