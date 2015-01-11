В Челябинской области отец похитил шестимесячного ребенка у матери

Малышку на грудном вскармливании отец с бабушкой увезли в деревню, где скрывали его от матери.
Инцидент произошел в Брединском районе. Приставы вызволили полугодовалую девочку из дома соседей, где ее скрывал отец после того как суд вынес решение о проживании ребенка с матерью и выплате ей алиментов.
Узнав местонахождение ребенка, приставы уговорили соседей не препятствовать им и вернуть малышку матери.
«Уже в момент передачи ребенка матери приехали из районного центра отец с бабушкой, которые силой пытались вырвать малышку из рук мамы. Их скандальные действия пресекли судебные приставы и участковый. Исполнители посадили маму с дочкой в машину и во избежание дальнейших эксцессов вывезли из деревни», - рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
Как результат - должнику и его матери придется ответить в суде за воспрепятствование деятельности приставов, кроме того, бабушка ребенка, ответит за попытку применения физической силы к судебному приставу.
https://31tv.ru
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