Челябинский губернатор просит навести порядок в части, где погибли призывники из региона

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил министру обороны России Сергею Шойгу письмо с просьбой принять необходимые меры по обеспечению безопасности призывников в войсковой части в поселке Сокол Пермского края, где за последние пять лет погибло трое призывников из Челябинской области.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова взяла на контроль расследование смерти призывника из Магнитогорска, которого 5 января нашли мертвым на территории войсковой части в поселке Сокол Пермского края. По факту смерти возбуждено уголовное дело.
По данным местных СМИ, в той же части в 2013 году погиб призывник Игорь Филичев из Златоуста, а в 2017 году — Максим Михайлов из Карталов.
http://tass.ru/
Ключевые теги: Армия, расследование, Дубровский.
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