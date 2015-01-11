Челябинский губернатор просит навести порядок в части, где погибли призывники из региона

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил министру обороны России Сергею Шойгу письмо с просьбой принять необходимые меры по обеспечению безопасности призывников в войсковой части в поселке Сокол Пермского края, где за последние пять лет погибло трое призывников из Челябинской области.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова взяла на контроль расследование смерти призывника из Магнитогорска, которого 5 января нашли мертвым на территории войсковой части в поселке Сокол Пермского края. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

По данным местных СМИ, в той же части в 2013 году погиб призывник Игорь Филичев из Златоуста, а в 2017 году — Максим Михайлов из Карталов.

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