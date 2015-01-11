Генерал Андрей Сергеев заявил о сокращениях сотрудников южноуральской ГИБДД

В Челябинской области грядет сокращение рядов сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения. После этого полицейских на дорогах городов региона станет меньше, сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.

По его словам, сокращения коснутся работников ДПС и других служб, кроме тех, кто занимается регистрацией автомобилей граждан. Всего в отставку отправят 11,4 процента, то есть 243 сотрудника. 17 процентов от этого числа это именно инспекторы дорожно-патрульной службы. В основном под сокращение попадут полицейские Озерска и Снежинска. Эти города будут прикрыты другими строевыми подразделениями.

«Надеется, что отрицательного эффекта не будет из-за большого числа камер и системы мониторинга», — прокомментировал это решение Андрей Сергеев.

Напомним, ранее о сокращениях в рядах полицейских заявил начальник тобольского отдела ГИБДД Александр Лукьянов.

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