Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 29 января

Сегодня понедельник 29 января 2018 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 8 град. С
• атмосферное давление 754 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 52 %
• ветер юго-западный 3-5 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 2 ДТП
Без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
В сетях холодного водоснабжения
Иртяшская 6, К.Маркса 32 п-10 с 9 до 12 часов
Набережная 3,7,9,11 Луначарского 23 с 9 час до оконч
В сетях горячего водоснабжения и отопления Уральская 17, Кирова 22,26 с 9 часов до окон
Октябрьская 8 п-2 с 9 до 11 часов
Иртяшская 6, К.Маркса 32 п-10 с 9 до 12 часов
Вниманию жителей округа!
29 и 30 января 2018 г. будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.
Вниманию родителей и школьников!
В связи с низкими температурами воздуха в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступает большое количество звонков с вопросом об отмене занятий в учреждениях образования из-за морозов.
Решение об отмене занятий принимает начальник Управления образования администрации Озерского городского округа. Во избежание пропуска информации о ЧС, важных звонков об угрозе жизни и здоровью граждан, убедительная просьба к озерчанам - адресовать вопросы об отмене занятий непосредственно в образовательные учреждения (дежурному на вахте). Кроме того, информация об отмене занятий будет оперативно размещена на сайте Управления образования – www.gorono-ozersk.ru.
В случае отмены занятий работники ЕДДС информируют об этом население по проводному радио в 6.30, 6.55, 7.30, 7.55 и размещают информацию на официальном сайте органов местного самоуправления – http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/.
Запомните! Телефон 112 не является телефоном справочной службы или номером, по которому принимаются жалобы или обращения граждан!
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.
2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.