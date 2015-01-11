Водителя грузовика, из-за которого скончалась пассажирка поезда из Озерска, отправили под суд

Расследование уголовного дела, возбужденного после столкновения грузовика и пассажирского поезда в ХМАО, завершили следователи. В аварии погибли 2 человека, в том числе жительница Озерска. По мнению следствия, собрано достаточно доказательств вины водителя большегруза. Он проигнорировал дорожные знаки и разметку, а также правила пересечения железнодорожных путей. Уголовное дело направили в суд. - По версии следствия, 09 сентября 2017 года около 11 часов 00 минут по местному времени на 901 километре перегона «Мегион-Нижневартовск», на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой автомобиль самосвал «Ивеко» совершил столкновение с движущимся поездом № 346 сообщением «Адлер-Нижневартовск», в результате которого повреждены 4 вагона и разорвана обшивка одного из вагонов. - рассказали сайту «Первый областной» в Уральском СУ СКР на транспорте. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Водителя грузовика могут отправить за решетку на 7 лет. Напомним, 9 сентября в ХМАО пассажирский поезд «Адлер-Нижневартовск» столкнулся с самосвалом. Это произошло на нерегулируемом переезде. Сразу три вагона от удара оказались повреждены, одному из них разорвало обшивку. К настоящему моменту количество пострадавших возросло до 18 человек, среди которых 4 ребенка, водитель самосвала и жительница Озерска. Женщина в аварии на железной дороге получила травму головы и ноги. Спустя неделю один из пассажиров поезда скончался в больнице. Через месяц после аварии погибла озерчанка. Возбужденное уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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