Воруют по немногу… Сводка происшествий от УВД

СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 132 происшествия, возбуждено 22 уголовных дела, раскрыто 12.

23 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении в октябре 2017 года кражи из гаража, расположенного в районе городской свалки. Ущерб от преступления составил 2200 рублей. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили причастность задержанного к совершению в прошлом году путем пролома стены кражи из гаража, расположенного в этом же районе, в результате чего собственнику был причинен ущерб в сумме 5000 рублей.

В отношении подозреваемого ранее судимого жителя Озерска, 1988 года рождения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовных дел, возбужденных по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, продолжается.

26 января оперативники, работая по уголовному делу, возбужденному в сентябре 2017 года по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации по факту кражи имущества из садового домика, расположенного в садовом товариществе «Рябинушка», установили причастность к совершению данного преступления жителя Озерска, 1969 года рождения. Следствие продолжается.

В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении в июне 2017 года угона автомобиля ВАЗ-21213, стоявший у дома № 34 по ул. Бажова, молодого человека, 2000 года рождения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Угон», продолжается.

27 января по «горячим» следам сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи имущества на сумму 2700 рублей с территории садового участка, расположенного в поселке Татыш. Им оказался житель поселка, 1999 года рождения. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава. Имеющих высшее образование на должности среднего начальствующего состава. Требуется граждане, имеющие водительские удостоверения на должности полицейский-водитель.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 11 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 30 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 16 выездов.

Было составлено 235 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 12 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 12 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 27 протоколов.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествия, проведено 2 профилактических осмотра на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск