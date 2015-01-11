В Челябинске объявили конкурс на лучшие фотографии уральской зимы

Областной фотоконкурс «Уральская зима» проходит в Челябинске при поддержке министерства культуры, исторического музея Южного Урала и челябинского отделения Союза фотохудожников России. В конкурсе две номинации – «Пейзаж», «Жанровая и репортажная фотографии». Работы принимаются до 10 февраля.

Конкурс, приуроченный к 35-летию фотостудии «Каменный пояс», открыт для всех желающих. Участниками могут стать профессионалы и фотолюбители, жители Челябинска и области, России и зарубежья. Правда, авторские фотографии должны быть сняты обязательно на территории Южного Урала.

Как сообщили в оргкомитете, первые конкурсные кадры присланы из Озерска. Это несколько фотографий из серии «Золото закатов Таганая», снятые в январе прошлого года на Черной скале. Автор – Денис Закаляпин. Он работает на химкомбинате Маяк, фотографией занимается в свое удовольствие. И если появляется свободное время, на месте не сидит.

«Когда отдыхали на Тургояке в санатории, решили поснимать закат — и рванули,— рассказывает Денис Закаляпин. — Пейзаж мне ближе. И тема хорошая – зима. Вот недавно съездили на Юрму (самая северная вершина национального парка Таганай. — Авт.) встретить рассвет. Добрались затемно, в шесть утра, а ушли в 11 дня».

Название конкурса «Уральская зима», наверное, в первую очередь, ассоциируется с пейзажной фотографией. Сразу же вспоминаются заснеженные горы, рассветы-закаты, озера, туманы. В Челябинске знают: фотографы «Каменного пояса» — мастера в этом жанре.

– Традиция ходить в самые малодоступные места в самые сильные морозы появилась более 30 лет назад, — говорит председатель регионального Союза фотохудожников России, создатель «Каменного пояса» Владимир Богдановский. — С рюкзаками и палатками мы исходили все тропы – Зюраткуль, Таганай, Шейхан… Самые яркие награды получали фотографии суровой уральской зимы. Люди приезжают сюда издалека, думая, что у нас круглый год стоит непогода, ветер, буря. Приходят на то же место, что видели на снимке, а кругом тишина, ни одной снежинки не пролетает. Заранее бурю никто не готовит. Чтобы получить нужный кадр, приходится терпеливо ждать.

Но зима в выборе ландшафтов и тем не ограничивает. Это может быть природа, городской пейзаж, панорамы укрытых снегом деревень, или графичные ритмы зимнего леса. Присутствие в кадре человека, деталей быта тоже возможно, если они не являются объектом съемки.

– Когда фотография хорошо сделана, возникают вопросы: «а кто там живет, чем занимается, как одет, когда это было?», — продолжает Владимир Богдановский. — Все, что вокруг человека – техника, технологии, валенки с калошами - это «разговор» о жизни, самобытности края. Это всегда интересно. Вот таких фотографий хочется больше. Как меняется жизнь, деревья не расскажут.

Вторая конкурсная номинация — «Жанровая и репортажная фотография». Здесь может быть все: повседневная жизнь, жанровые зарисовки, репортажи, люди, которые умеют не только хорошо работать, но и веселиться. Зима — это же Новый год, Рождество, зимние купания, святочные гуляния. Разнообразие сюжетов, красиво выстроенные композиции, крупные планы, юмор — в хорошей фотографии все приветствуется. Главное, чтобы фотограф понимал, что он хочет сказать.

Прием конкурсных работ завершится 10 февраля. 16 февраля будет объявлен список финалистов, работы которых войдут в итоговую выставку. Награждение лауреатов и победителей состоится в марте, в день открытия экспозиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Лучшие кадры конкурса войдут в новое издание «Каменного пояса» — подарочный фотоальбом «Уральская зима».

Положение о конкурсе — на сайте регионального отделения Союза фотохудожников России и исторического музея.

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