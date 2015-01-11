Китайцы будут намывать на Южном Урале золото, а японцы — отдыхать, работая в огороде

По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, китайские туроператоры давно интересуются Южным Уралом. В свою очередь, региональный минкульт готов организовать для гостей из Поднебесной ознакомительный тур.

«Для них рыбалка, прогулка по заповедному лесу, мытье золота, которое в рамках туристического аттракциона практикуют в Пластовском районе, — такая же экзотика, как для нас съездить на Красное море», — уверен Алексей Бетехтин.

Переговоры с китайской стороной ведутся не первый год, туристы из Китая — безусловные лидеры по числу поездок в РФ. По данным Ростуризма, только в январе-сентябре прошлого года в нашу страну въехало около миллиона китайцев.

Также минкульт надеется завязать отношения с Японией, сообщает пресс-служба ведомства.

«Предварительный разговор состоялся в посольстве Японии в Москве, поскольку нынешний год объявлен перекрестным годом России и Японии. Мы представили целый список мероприятий, в том числе в сфере туризма. Со своей стороны, японский посол поделился опытом работы с Сахалином. Поскольку у них в стране дефицит земли, японская сторона арендует землю, японцы приезжают, садят овощи, выращивают, ухаживают за ними и таким образом отдыхают. Такой своего рода огородный туризм вполне возможен и у нас», — считает Алексей Бетехтин.

Главная проблема, по словам министра, заключается в доставке китайских и японских туристов на Южный Урал.

«На переговорах китайская сторона высказала пожелание по удешевлению перевозок, дескать, им дорого летать до Челябинска. Будем думать над этим вопросом, хотя, с другой стороны, они же летают в Москву и Питер, хотя это гораздо дальше», — прокомментировал министр.

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