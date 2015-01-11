В ДТП под Челябинском пострадали 4 пассажира

Столкнулись Honda и Hyundai: в ДТП под Челябинском пострадали четверо южноуральцев.

ДТП случилось в 11:20 4 февраля возле озера Касарги на автодороге Долгодеревенское — Аргаяш.

— 22-летний житель Озёрска, управляя Honda Accord, не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Hyundai ix35, за рулём которого находился 61-летний челябинец, — уточнили обстоятельства аварии в ГИБДД.

С различными травмами водитель и пассажир Honda госпитализированы. Водителю и пассажиру Hyundai назначено амбулаторное лечение.

http://chelyabinsk.74.ru