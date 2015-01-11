Встреча председателей садоводческих товариществ

9 февраля Озёрское отделение Общероссийской общественной организации «Союз Садоводов России» приглашает председателей всех садоводческих товариществ ОГо на встречу по вопросам организации доставки садоводов до своих товариществ и возможному улучшению дорог до СНТ. Встреча состоится в 17:00 по адресу: ул. Ленина 30, здание Администрации, актовый зал.
Ключевые теги: Садоводы, ОГО.
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