Встреча председателей садоводческих товариществ

9 февраля Озёрское отделение Общероссийской общественной организации «Союз Садоводов России» приглашает председателей всех садоводческих товариществ ОГо на встречу по вопросам организации доставки садоводов до своих товариществ и возможному улучшению дорог до СНТ. Встреча состоится в 17:00 по адресу: ул. Ленина 30, здание Администрации, актовый зал.