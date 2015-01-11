Борис Дубровский об отказе МОК Ольге Фаткулиной: Это решение вне логики, вне морали и за гранью понимания

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает, что отказ Международного олимпийского комитета в приглашении на Олимпиаду челябинской конькобежки Ольги Фаткулиной нелогичен и игнорирует предыдущие выводы спортивного арбитражного суда.

«Мы с волнением ожидали решения спортивного арбитражного суда по нашей землячке Ольге Фаткулиной. С принятием этого решения мы искренне надеялись, что теперь восторжествует справедливость и здравый смысл. Потому что прекрасно знаем, что все успехи Ольги и других наших спортсменов — это результат кропотливой, подчас изнурительной работы, во славу спортивной чести России, — отметил Борис Дубровский. — И тем больней и острей воспринимается решение Международного олимпийского комитета об отказе 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду».

По мнению главы региона, данное решение полностью игнорирует предыдущие выводы спортивного арбитражного суда, находится вне логики, вне морали и за гранью понимания. «Убежден, что истина рано или поздно восторжествует, мы по-прежнему будем поддерживать своих спортсменов, и будем приветствовать положительное решение по проведению альтернативных Игр в России», — подчеркнул губернатор.

Как уже сообщало агентство, комиссия Международного олимпийского комитета отказала Ольге Фаткулиной и еще 14-ти россиянам в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Ранее спортивный арбитраж принял решение оправдать 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр из-за нарушений антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. В МОК заявили, что решение Спортивного арбитражного суда не сняло подозрений в допинге.

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