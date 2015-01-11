В выходные пьяными за руль сели, как минимум, 188 жителей Челябинской области

На Южном Урале за прошедшие выходные в нетрезвом состоянии сели за руль, как минимум, 188 водителей. Такое количество пьяных автомобилистов выявили сотрудники Госавтоинспекции.

Еще в 134-х случаях южноуральцы, остановленные полицейскими, не имели водительских прав.

В минувшую пятницу, второго февраля, два полка ДПС провели в Челябинске массовые проверки водителей на предмет алкогольного опьянения. Аналогичные мероприятия по предотвращению ДТП по вине нетрезвых автомобилистов прошли также во всех городах и районах Челябинской области. Инспекторам помогали добровольные народные дружины и общественные организации.

За время проведения акции сотрудники Госавтоинспекции проверили на территории южноуральской столицы в общей сложности более шести тысяч транспортных средств, выявили 93 нарушения Правил дорожного движения, в том числе два факта управления транспортным средством в состоянии опьянения, три - без водительских прав. Было выявлено также 16 нарушений нормативов светопропускаемости передних стекол автомобилей.

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