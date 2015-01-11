Книга – лучший подарок! Проект «Читай дальше-2018»

19 января приятный сюрприз ожидал городскую детскую библиотеку. Ребята из проекта «Читай дальше» лицея № 23 снова порадовали увесистым презентом в 24 книги. Среди подарков маленькие озерчане найдут как произведения корифеев детской литературы – таких как Астрид Линдгрен и Владислав Крапивин, так и - изюминки нашего времени – новые книги, лауреаты множества литературных премий.

Огромную благодарность читатели шлют социальным партнерам проекта «Читай дальше!» ООО «Уральские кабельные сети – Озерск», их вклад как всегда оказался очень внушительным – 16 книг, которые порадуют «мальчишек и девчонок, а также их родителей».

Также в акции поучаствовал сам лицей 23 и гостевой дом «Ауринко» (семья Козловых), которые подарили 8 книг для дошкольников. В конце февраля они появятся на младшем и старшем абонементах детской библиотеки.

Проект «Читай дальше!» действует уже 4 год и, благодаря озерчанам книголюбам и социальным партнерам (ООО «Уральские кабельные сети-Озерск», сеть магазинов «Три богатыря», гостевой дом «Ауринко»), в городской библиотеке появилось 110 новых книг. Кроме того, ребята каждый год проводят городские мероприятия, посвященные детскому чтению. На их счету 4 литературных квеста на открытом воздухе, а в этом году они провели в детской библиотеке театрализованное мероприятие, посвященное книгам Астрид Линдгрен «Пеппи, вперед!».

Кстати, 14 февраля празднуется Всемирный день дарения книг, и мы приглашаем озерчан продолжить инициативу ребят и от души порадовать библиотеку! Согласитесь, разве так уж легко сделать подарок, которым будут пользоваться сотни ребятишек?

С наилучшими пожеланиями, проект «Читай дальше!»

Бородачева Маша, Павлова Настя, Евтеева Полина, Нехаева Соня, Скрипина Настя

Руководители: Гаврилова Екатерина Викторовна, Бородина Галина Олеговна

МБОУ «Лицей №23»