СПЭК ввела ограничения, но занятия в школах не отменила

Сегодня, в первой половине дня состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК), которая приняла решение о введении в Озерском городском округе ограничительных мероприятий в связи с тем, что ситуация, связанная с заболеваемостью ОРВИ и гриппом приобретает все большую актуальность.

В заседании СПЭК под председательством заместителя главы округа Олега Ланге приняли участие представители ЦМСЧ №71 ФМБА РФ, Регионального управления №71 ФМБА РФ, Центра гигиены и эпидемиологии №71 ФМБА РФ и управления образования администрации ОГО.

Как сообщили специалисты, в январе 2018 года ситуация по ОРВИ и гриппу в муниципальном образовании была относительно благополучной, отмечался незначительный рост заболеваемости на третьей неделе года, связанный с окончанием каникул у школьников. Эпидемический порог оказался превышен в период с 29.01.2018 по 04.02.2018 г. – в основном, за счет детского населения (на 40,7 процентов).

На сегодняшний день в связи с высоким уровнем заболеваемости приостановлен учебный процесс в СОШ №№22 и 34, а также в 23 классах девяти образовательных организаций. Снижение заболеваемости на 10 процентов зафиксировано в детских дошкольных учреждениях.

Обсудив положение дел и основываясь на объективных данных санитарного контроля, СПЭК приняла решение в целях снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Озерского городского округа с 09.02.2018 г. ввести комплекс ограничительных мероприятий.

Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, воинских частей:

- принять меры по защите работающего персонала, военнослужащих от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта);

- проводить неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ;

- проводить текущую дезинфекцию в помещениях по режиму, эффективному в отношении респираторных вирусов;

- для защиты органов дыхания применять одноразовые маски;

- организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного режима, обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

Начальнику ФГБУЗ «ЦМСЧ № 71 ФМБА России» (Е.П. Фомину):

- задействовать планы мероприятий по предупреждению распространения гриппа в учреждениях здравоохранения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

- обеспечить регулярное пополнение неснижаемого запаса противовирусных препаратов для лечения заболевших гриппом, средств индивидуальной защиты и других материальных ресурсов;

- при регистрации тяжёлых случаев гриппа, осложненных случаев гриппа, групповой заболеваемости ОРВИ и гриппом (5 и более случаев), а также случаев смерти больных гриппом информировать Межрегиональное управление № 71 ФМБА России незамедлительно;

- при регистрации групповой заболеваемости (5 и более случаев) гриппом и ОРВИ в стационарах лечебно-профилактических организаций обеспечить введение ограничительных мероприятий сроком на 7 дней, а также забор и доставку материала от больных в вирусологическую лабораторию ФБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России;

- ввести масочный режим при посещении больных в стационаре ФГБУЗ «ЦМСЧ № 71 ФМБА России».

Начальнику управления социальной защиты населения администрации (Л.В. Солодовниковой):

- ввести ограничительные мероприятия по гриппу в учреждениях системы социальной защиты населения, расположенных на территории Озерского городского округа, с 09.02.2018 г. и впредь до особого распоряжения;

- проводить своевременное выявление и изоляцию больных гриппом и ОРВИ среди контингентов детского дома, дома-интерната для детей-инвалидов, дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Начальнику управления образования администрации (Л.В. Горбуновой):

- вводить карантинные мероприятия (закрытие) для класса, группы, параллели, смены либо учреждения в целом на срок не менее 7 дней при одновременном отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ более 20 % детей (с немедленным информированием РУ № 71 ФМБА России);

- в общеобразовательных учреждениях организовать проведение обязательного осмотра детей («утреннего фильтра») перед началом занятий для выявления детей с признаками ОРВИ;

- в дошкольных образовательных учреждениях осмотры детей проводить 2 раза в день с обязательной термометрией и осмотром зева, обеспечить соблюдение дезинфекционного (по вирусу гриппа) и масочного режима со сменой маски каждые 3 – 4 часа работы, режима проветривания и обеззараживания воздуха;

- при выявлении детей и сотрудников с признаками ОРВИ в дошкольных и образовательных учреждениях обеспечить их немедленную изоляцию;

- ежедневно информировать ЕДДС об эпидситуации в образовательных учреждениях;

- с учетом эпидситуации в округе выносить на рассмотрение санитарно-противоэпидемической комиссии вопрос о приостановлении учебного процесса в общеобразовательных учреждениях в целом по муниципальному образованию – при заболевании более 20 процентов школьников в большинстве (более 50 процентов) школ.

Начальнику управления образования администрации (Л.В. Горбуновой), и.о. начальника управления культуры администрации (А.М. Наумову), начальнику управления по физической культуре и спорту администрации (А.А. Гаврилову):

- отменить занятия с детьми в учреждениях дополнительного образования (кружках, спортивных секциях), проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в общих закрытых помещениях с 12.02.2018 года по 16.02.2018 г.