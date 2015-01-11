В Челябинской области ушли на карантин 30 школ, несколько садиков и техникум

В связи с высоким уровнем заболеваемости вирусными инфекциями введен карантин в медицинских и социальных учреждениях Саткинского, Каслинского, Увельского районов и в Южноуральске.
По данным Роспотребнадзора, 8 школ закрыты на карантин, в 86 классах 30 школ учебный процесс приостановлен, в одной группе техникума и четырех группах трех детских садов в регионе также отменены занятия.
При этом ситуация с заболеваемостью ОРВИ по-прежнему оценивается специалистами как неэпидемическая. Эпидпорог не превышен — ниже на 12%. За последнюю неделю зарегистрировано почти 29 тысяч случаев простуды, что на 17% больше, чем неделей ранее.
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Ключевые теги: Южный Урал, ОРВИ, карантин.
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