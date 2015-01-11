Евгений Щербаков: «Необходимо направить усилия на развитие площадок ТОСЭР»

12 февраля на аппаратном совещании глава округа подчеркнул, что после создания в Озерском городском округе территории опережающего социально-экономического развития работа над проектом переходит в плоскость реализации намеченных планов.

– В настоящее время подписано одиннадцать соглашений с инвесторами, – отметил Евгений Щербаков, – и мы переходим к практической проработке данных проектов. Напомню, что новые производства планируется организовать на площадках ФГУП «ПО «Маяк» и в посёлке Новогорный. ТОСЭР даёт возможность для создания в округе более тысячи новых рабочих мест, привлечения более 8 млрд рублей инвестиций в течение десяти лет, более 2,7 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты различных уровней. Поэтому сейчас нельзя расслабляться, а необходимо сконцентрировать усилия на развитии площадок ТОСЭР.

Далее глава округа передал слово первому заместителю Ивану Сбитневу, который представил информацию об итогах работы по сбору дополнительных предложений по благоустройству общественных территорий в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». Тайное рейтинговое голосование по проектам пройдёт 18 марта в день выборов президента Российской Федерации.

– Сегодня 12-го февраля заканчивается дополнительный приём предложений от жителей округа для включения в данную программу, – обратил внимание Иван Сбитнев. – В прошлом году была утверждена муниципальная программа, в которую уже были включены пять общественных территорий Озерского городского округа. С 29 января по 12 февраля в администрацию поступили дополнительные проекты по благоустройству трёх территорий – это набережная на бульваре Гайдара, сквер в посёлке Новогорный и береговая полоса, расположенная в микрорайоне Заозёрный. Кроме того, поступили менее масштабные предложения, касающиеся благоустройства двух пляжей – «Дальнего» и «Молодёжного», и обустройства пешеходной тропинки от площади имени Ленина к улице Еловой. В ближайшее время состоится заседание общественной комиссии, на котором эти предложения будут также рассматриваться и обсуждаться.

Следует отметить, что каждый житель округа, достигший возраста 14 лет и имеющий паспорт, сможет 18 марта прийти на избирательные участки и отдать свой голос за благоустройство той или иной территории.

Также в ходе аппаратного совещания исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации Антон Наумов рассказал о проведении общегородского массового гуляния «Широкая масленица»:

– 18 февраля в Парке культуры и отдыха праздник начнётся в 12 часов. В программе запланированы традиционные масленичные развлечения, конкурсы и забавы, выступления фольклорных коллективов, сожжение чучела масленицы. В парке будет работать ярмарка с горячим чаем, блинами, выпечкой и шашлыками. Надеемся, что жители города придут в парк с хорошим настроением, весело и интересно проведут этот выходной день. В посёлках Метлино и Новогорный праздничные мероприятия, посвящённые проводам зимы, по традиции проводятся в конце марта.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34645/