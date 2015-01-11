Челябинский кардио-центр признан одним из самых безопасных в России

Челябинский кардиоцентр признали одним из самых безопасных в стране по уровню летальных исходов после операций.

«Мы особо выделяем высокую оценку, которую нам «выставил» Росздравнадзор, так как это ведомство всегда берет во внимание большой массив объективной статистической информации и делает анализ, исходя из глубокого понимания всех процессов», — рассказал главный кардиохирург Минздрава Челябинской области Олег Лукин. В Министерстве здравоохранения региона заметили также, что Росздравнадзор ориентировался на результаты работы медучреждений в 2015-16 годы, однако статистика смертности после операций в кардиоцентре в 2017 году так же стабильна

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