Население Южного Урала сократилось на 84,5 тысяч человек

За минувший год из Челябинской области уехало 84 544 человека. Прибыло — 77 822. Это — итоги межрегиональной миграции. Такие данные озвучил Челябинскстат, подытожив итоги миграционных потоков за январь — ноябрь прошлого года.

Отъезд из региона стал более существенен, чем в 2016 году. Тогда Южный Урал покинуло на 3790 человек больше, чем въехало (84 621 человек против 80 831).

Зато растет миграция из стран СНГ. За десять месяцев прошлого года на Южный Урал прибыло 9188 человек, выехало — 5990 человек. То есть, прибывших на 3198 человек больше, чем выбывших.

Статисты указывают, из каких государств СНГ прибывают к нам в регион мигранты:

Казахстан: прибыло — 5015 человек; выбыло — 2064 человека;.

Таджикистан: прибыло — 1252 человека; убыло — 724 человека;.

Армения: прибыло — 475 человек; выбыло — 398 человек.

https://www.chel.kp.ru/