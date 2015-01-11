В Челябинской области бешенство подтверждено в четырех территориях

В 2018 году в четырех муниципальных образованиях Челябинской области официально подтверждено бешенство. В двух случаях, в Копейске и Челябинске (Калининский район), смертельным вирусом были заражены собаки. Еще в двух, в Карталинском и Сосновском районах, — дикие лисы.

«Бешеных собак выявили в январе, лис — в феврале, — рассказала начальник отдела по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области Ольга Грачкова.

По ее словам, последний случай произошел на прошлой неделе, 13-го февраля, в Карталинском районе: дикая лиса забежала в помещение с овцами в селе Еленинка. К счастью, животное ни с кем не контактировало, ни на кого не напало. Лису с симптомами смертельной болезни умертвили и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что лесная жительница была бешеной.

Лису, появившуюся на Тимофеевском карьере в Сосновском районе (находится в трех километрах от Коркино) третьего февраля, загрызли собаки, охраняющие территорию. Все шесть четвероногих охранниц, контактировавших с диким животным, сразу же были вакцинированы. Курс профилактического антирабического лечения был назначен и двоим местным жителям, ухаживающим за собаками.

«В прошлом году в Челябинской области бешенство подтвердилось в 31-м случае на 28-ми территориях. В четырех случаях смертельным вирусом оказался заражен крупным рогатый скот, в девяти — собаки. Кроме того, бешенство подтвердилось у двух енотовидных собак и одного барсука. Остальные зараженные животные, выявленные в регионе в 2017-м году (а это почти половина от общего числа), — дикие лисы», — отметила Ольга Грачкова.

Она сообщила, что за последние три года, начиная с 2015-го, на Южном Урале количество зарегистрированных случаев бешенства ощутимо снизилось — в частности, благодаря тому, что увеличилось число вакцинированных животных, в том числе диких плотоядных (ветеринары совместно с егерями разбрасывают в местах их обитания приманки, содержащие вакцину против бешенства).

К слову, основной пик заболеваемости животных бешенством приходится как раз на февраль. Опасным является и март: весеннее увеличение числа зараженных обитателей дикой природы связано с гоном лисиц.

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