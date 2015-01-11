» Борис Дубровский выступит перед депутатами ЗСО с ежегодным посланием

21 февраля губернатор Борис Дубровский выступит с традиционным ежегодным посланием в Законодательном собрании.
Как сообщили накануне в пресс-службе главы региона, Борис Дубровский подведет итоги работы правительства в 2017 году и озвучит планы на предстоящий период.
На оглашение послания также приглашены руководители федеральных органов власти, правоохранительных и надзорных структур, члены правительства Челябинской области, главы и председатели собраний депутатов муниципалитетов, представители различных общественных организаций.
http://www.nakanune.ru
Ключевые теги: Дубровский, ежемесячное послание.
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