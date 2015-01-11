» На Южном Урале «земским» врачам выплатят 94 млн рублей

В Челябинской области выплатят единовременное пособие сельским врачам и фельдшерам, поступившим на работу в этом году.

Врачи получат по одному миллиону рублей, фельдшеры — по 500 тысяч.

Об этом сообщил на заседании правительства глава регионального минздрава Сергей Приколотин. Он объяснил, что эта мера направлена на привлечение специалистов в сельскую местность.

«Реализованные в регионе с 2012 по 2017 год программы “Земский доктор” и “Земский фельдшер”, предусматривавшие предоставление медицинским работникам единовременной выплаты, показали свою эффективность. За пять лет действия программы “Земский доктор” мы привлекли 566 врачей и за год действия программы “Земский фельдшер” — 25 специалистов», — сообщил министр.

В областном бюджете на этот год на выплаты по «земским» программам заложены 94 млн рублей. Денежная помощь предназначена для 73 врачей и 42 фельдшеров.

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