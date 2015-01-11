» В среду небольшой снег, возможны слабые метели

Во вторник, 21 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в отдельных районах пройдет небольшой снег, возможны слабые метели.

В дневные часы по области синоптики обещают минус 6-11 градусов. Ночью – минус 14-19 градусов, при прояснении – до минус 25 градусов.

Ветер южный с переходом на западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 8 часов 5 минут, заход - в 18 часов 13 минут. Долгота светового дня - 10 часов 8 минут. Луна растущая, первая четверть.

По народному календарю – Захар Серповидец. На Захария, по народному поверью, был особенно острым и лунный серп. Люди подмечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

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